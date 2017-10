Za opakované prohlížení teroristického obsahu bude v Británii hrozit vězení, uvedla ministryně vnitra | E15.cz

Za opakované prohlížení teroristického obsahu na internetu bude možné ukládat tresty vězení, a to až v délce 15 let, řekla britská ministryně vnitra Amber Ruddová na konferenci vládních konzervativců v Manchesteru. Ministryně rovněž oznámila, že britská vláda omezí prodej kyseliny sírové a zakáže prodej žíravých látek dětem poté, co prudce vzrostl počet útoků těmito látkami.