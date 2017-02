Za tunelování Oleo Chemical čeká bývalé majitele vězení, Rittig vyvázl

Pražský městský soud dnes zprostil obžaloby z tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical lobbistu Iva Rittiga a jeho právníky. V hlavním líčení se neprokázalo, že by skutky spáchali právě oni. Naopak bývalé majitele firmy Michala Urbánka a Kamila Jirounka, šéfa výroby Radomíra Kučeru a Petera Kmetě, Rittigova obchodního partnera, uznal vinnými. Verdikt není pravomocný.

Urbánkovi soud uložil tříletý trest vězení a pětiletý zákaz činnosti. Na tři roky poslal do vězení i Kmetě, kterému zároveň dal i peněžitý trest milion korun. U Jirounka, jenž byl nedávno pravomocně odsouzen kvůli padělání směnky k šestiletému odnětí svobody, soud od dalšího potrestání upustil. Kučerovi pak uložil desetiměsíční podmíněný trest.

Čtveřice podle verdiktu účelově uzavřela fiktivní smlouvy o poradenství a vyvedením peněz ze společnosti se dopustila porušení povinnosti při správě cizího majetku. Akcionářům Olea údajně způsobila škodu téměř 20 milionů korun. Urbánek s Jirounkem navíc spáchali také krácení daní.

"Neuvěřili jsme tomu, že poradenství mezi Oleo Chemical a Cokeville Assets probíhalo. Je s podivem, že k poradenství, které trvalo tři roky a mělo vést společnost Oleo Chemical k zásadním krokům, neexistoval jediný písemný doklad," konstatovala předsedkyně soudního senátu Kateřina Radkovská.

Státní zástupce Adam Borgula se neúspěšně snažil prokázat, že peníze z Olea mířily přes Kmeťovu karibskou firmu Cokeville Assets k Rittigovi. Lobbista spojitost s Kmeťovou firmou odmítá, od Olea prý nikdy nedostal ani korunu.

"Nebylo žádným důkazem podloženo, že by to byl Ivo Rittig, komu společnost Cokeville Assets patřila, a že pan Kmeť byl pouze nastrčenou osobou. Soud se může pouze domnívat, co bylo důvodem vyplácení peněz. Nezjistili jsme žádný prokazatelný vliv Iva Rittiga na výběrová řízení," uvedla k tomu soudkyně.

Kauzu vyšetřoval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Borgula požadoval pro Rittiga a většinu dalších obžalovaných pětiletý trest vězení. V závěrečné řeči naznačil, že motivem k vyvedení peněz k lobbistovi mohlo být to, že Rittig by dokázal firmě zajistit odbyt ve společnostech, kde měl vliv - například v pražském dopravním podniku.

Obžaloba kladla Rittigovi za vinu i praní špinavých peněz: údajně si za prostředky vyvedené z Olea pořídil tři nemovitosti v Dubaji. Tento skutek však soudkyně vrátila státnímu zástupci k došetření kvůli zásadní procesní chybě. Při sdělení obvinění totiž Rittiga na toto podezření neupozornil. "Soud nemůže rozhodnout o skutku, pokud o něm nebylo řádně sděleno obvinění. Bude na státním zástupci, jak bude dále postupovat - zda bude sděleno znovu obvinění, či nikoliv," uzavřela Radkovská.

Mezi osvobozené patří vedle Rittiga právnička Karolína Babáková a David Michal z advokátní kanceláře MSB Legal (dříve Šachta & Partners) a dále Petr Michal, Jana Šádková a Jaroslav Kubiska z účetní firmy Peskim, která spravovala portfolio Cokeville Assets.