Za zřícení střechy v České Třebové může projektant se statikem, hrozí jim až osm let vězení | E15.cz

věma obviněnými v případu pádu střechy sportovní haly v České Třebové jsou projektant střešní konstrukce a nezávislý statik. Oba pracovali jako samostatní podnikatelé pro firmu Cecolegno, která střechu stavěla, řekla mluvčí krajské policie Hana Kaizarová. Policie už před dvěma týdny informovala, že kvůli pádu střechy obvinila dva lidi z obecného ohrožení z nedbalosti. S odkazem na to, že rozhodnutí o obvinění ještě nebylo doručeno všem oprávněným osobám, ale tehdy nechtěla upřesnit pracovní pozice obviněných. Oběma trestně stíhaným hrozí dva až osm let vězení.

Střecha se zřítila 14. ledna několik dní po kolaudaci, v hale tehdy bylo 80 lidí, všichni stihli utéct. Celková škoda byla vyčíslena zhruba na 16 milionů korun. "Obvinění již obdrželi vyrozumění, které je pravomocné," uvedla Kaizarová. Dodala, že vyšetřování pokračuje.

Střechu haly s konstrukcí z dřevěných vazníků s příhradovou konstrukcí stavěla firma Cecolegno jako subdodávku pro generálního dodavatele, společnost Profistav Litomyšl.

Pro chystané nové zastřešení byly zvoleny lepené vazníky, které budou od sebe šest metrů místo dosavadních tří metrů. Zároveň budou mít jiný profil, takže se užitná výška haly zvýší o 1,5 metru. Přípravy pro montáž střešní konstrukce finišují. "Do 15. srpna by měl být kompletně vyčištěn i sklep. Vše běží podle plánu a měli bychom stihnout všechny domluvené termíny. Nové vazníky jsou již objednány, jejich instalace by se měla uskutečnit na přelomu srpna a září," řekl generální ředitel firmy Profistav Tomáš Zavřel.

Hejtmanství objekt postavilo za 58 milionů korun pro Vyšší odbornou školu a Střední školu technickou, která už neměla dostačující tělocvičnu. Pádem konstrukce byla poničena palubovka, světla, elektroinstalace a vnitřní vybavení, například ozvučení, vzduchotechnika či speciální gumový povrch, který byl na podlaze při turnaji florbalistů. Poničenou stavební část kraj reklamoval u dodavatele stavby, vybavení by mělo být nahrazeno z pojištění.

Společnost Cecolegno, která se na dřevěné konstrukce specializuje, na sebe podala 18. května insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkurzu. V odůvodnění uvedla, že klíčovou roli pro toto rozhodnutí hrála právě zakázka v České Třebové a že přišla takřka o všechny své zaměstnance.

Městský soud v Praze však insolvenční návrh 21. června odmítl, protože některé přílohy postrádaly potřebné náležitosti a nebyly včas doplněny. Podle insolvenčního rejstříku firma podala 14. července další insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu, soud vydal 24. července usnesení, že k podanému návrhu se nepřihlíží pro nesplnění zákonných podmínek.