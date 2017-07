Zákon o zpravodajských službách se vrací zpět do sněmovny | E15.cz

Když před měsícem Poslanecká sněmovna vyškrtla z působnosti Vojenského zpravodajství slovo bezpečnost, vysloužila si kritiku armádních analytiků. Na první pohled banální spor zatím vyhrávají. Senát předlohu posilující kontrolu všech tří českých tajných služeb doplnil právě o slovo bezpečnost a vrátil ji dolní komoře. Ta má o úpravě rozhodnout na zářijové schůzi.

„Senát dospěl k přesvědčení, že slovo bezpečnost je širší a obsahuje v sobě i obranu. Je zapotřebí, aby tam byla obě slova,“ vysvětlil někdejší ministr vnitra a šéf senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost František Bublan zvolený za ČSSD.

Ministr pro legislativu za sociální demokracii Jan Chvojka naopak hájil sněmovní verzi. Podle něj je logická, protože Úřad pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědka, má v kompetenci pouze bezpečnost, a nikoli obranu. Z tohoto pohledu by tedy vojenská služba měla zodpovídat jen za obranu.

S Chvojkou souhlasil senátor Tomáš Czernin (TOP 09). Připomněl, že ministerstvo obrany nemá ze zákona působnost v oblasti zajišťování bezpečnosti a neměla by ji proto mít ani jemu podřízená složka.

Bublan v reakci na tyto argumenty připustil, že za sporem je vzájemná rivalita civilní rozvědky a vojenských zpravodajců. „V určité míře je zdravá. Chybí ale koordinace těchto služeb,“ podotkl.

Hlavním cílem novely zákona o zpravodajských službách je zvýšený dohled nad nimi, který bude dvoustupňový. Mimo poslanců, kteří si budou kromě Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství moci zvát kvůli vysvětlení nejasností i zástupce civilní rozvědky, vznikne pětičlenný kontrolní orgán.

Složený má být z důvěryhodných, prověřených a veřejně respektovaných lidí, spadat pod něj budou všechny tři výzvědné agentury. Má mít pravomoc nahlížet i do živých případů, byť s omezeními. Služby by nemusely například poskytovat údaje, které by mohly jejich akce zmařit nebo odhalit totožnost agentů.