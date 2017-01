Zařízení pro migranty v Česku zejí prázdnotou, jejich vytíženost je v řádu procent

Takzvaná detenční zařízení, kam stát umísťuje migranty, které má v úmyslu vyhostit, v podstatě zejí prázdnotou. Jejich naplněnost je teď něco málo nad šesti procenty. A to se do nich investovaly desítky milionů a i nyní provoz něco stojí. Co teď s nimi?

Příliv migrantů do Evropy a potažmo i do České republiky opadl. Souvisí to s mnoha faktory. Od meteorologických podmínek, které teď nejsou pro migraci příhodné, po uzavření takzvané balkánské trasy, přes níž běženci ze Středního a Blízkého východu proudili do Evropské unie.

V Česku jsou nyní tři takzvaná detenční zařízení: v Bělé-Jezové, kde v srpnu roku 2015 kvůli údajně nevyhovujícím podmínkám proběhla vzpoura ubytovaných migrantů, v Balkové na Plzeňsku a ve Vyšních Lhotách.

Jejich celková kapacita je 990 míst, z nich podle informací na webu ministerstva vnitra bylo ke konci minulého týdne obsazeno jen 63. Tedy něco málo přes šest procent. V září roku 2015, kdy uprchlická vlna kulminovala, byla obsazenost 66 procent.

Tato interpretace redakce Aha! se Správě uprchlických zařízení (SUZ) nelíbila. Podle správy je totiž část »lůžek« takzvaně zakonzervována a současně je k dispozici »jen« 488 míst. V takovém případě je nyní obsazeno necelých 13 procent, což pořád nevypadá jako efektivní využití peněz daňového poplatníka.