Zdena Mašínová má šanci získat od státu zpět statek v Lošanech

- Rod Mašínů žil na statku v Lošanech na Kolínsku po staletí. V roce 1940 jej protinacistický odbojář Josef Mašín (1896-1942) nechal přepsat na své tři nezletilé děti - syny Ctirada a Josefa a dceru Zdenu. Později ale hospodářské usedlosti zabral stát, protože bratři Mašínové vedli v 50. letech protikomunistickou skupinu a prostříleli se na Západ. Statek byl po zestátnění dílnou a ubytovnou. - Po listopadu 1989 získala tedy dvě osminy statku Mašínova dcera Zdena (83), zbytek ale zůstal státu, protože bratři Mašínové se do Česka již nevrátili - zůstali ve Spojených státech. Zdena Mašínová se o rodinný statek, který v současnosti chátrá, soudí již několik let. Chce v něm vytvořit důstojný památník svého otce. - Mašínová se v roce 2012 pokusila vyřešit situaci podáním žaloby k Okresnímu soudu v Kolíně. Domáhala se zrušení takzvané postupní smlouvy, na jejímž základě kdysi statek přešel z otce na děti. V praxi by to znamenalo nové dědické řízení. Okresní soud v Kolíně ale žalobu z procesních důvodů zamítl kvůli tomu, že o určení vlastnictví požádala jen Mašínová - tedy pouze jeden z více dědiců. - Verdikt potvrdil Krajský soud v Praze i Nejvyšší soud. Až Ústavní soud v roce 2015 vrátil rozhodování kolínskému soudu, který podle soudců původně postupoval příliš formalisticky, když Mašínovou nepoučil o povinnosti jednat koordinovaně s ostatními dědici. K žalobě Mašínové se poté připojil i její bratr Josef, který v minulosti odmítal mít s českou justicí cokoliv společného. Se žalobou souhlasili také dědicové po Ctiradovi Mašínovi (zemřel v roce 2011). - Odbojář Josef Mašín byl legendární postavou druhého československého odboje. Působil na ruské frontě, byl členem legií, několikrát byl raněn i vyznamenán. Po návratu z války se staral o rodný statek, poté vstoupil do armády. Po mnichovské dohodě přešel do ilegality. Spolu s Václavem Morávkem a Josefem Balabánem vytvořil zpravodajsko-sabotážní skupinu přezdívanou Tři králové. - Po skupině šly v protektorátu tisíce policistů v čele s gestapem. Mašín měl na starosti zejména sabotážní činnost a zásobování odboje zbraněmi. Dopaden byl v roce 1941, v kobce pankrácké věznice pak prožil rok výslechů a mučení, zlomit se ho ale nepodařilo. Mašín byl popraven v červnu 1942 na střelnici v Kobylisích. V roce 2005 byl povýšen do hodnosti generálmajora in memoriam. - Jeho synové Ctirad a Josef si otcovy rady vzali k srdci, se zbraní v ruce se postavili komunistickému režimu. Ten nakonec vykonal pomstu na jejich matce Zdeně Mašínové starší (1907 až 1956), kterou odsoudil za spoluúčast na zločinném spiknutí proti republice k 25 letům. Těžce nemocná zemřela v komunistickém vězení v roce 1956. Mašínová v roce 1998 obdržela in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Protikomunistických akcí se účastnil i strýc z matčiny strany Ctibor Novák, v roce 1953 byl zatčen a o dva roky později popraven. - Bratři Mašínové se nejprve pokoušeli o sabotáže, později plánovali (dočasný) odchod z Československa. Ten byl však prozrazen a Ctirad strávil 22 měsíců v uranových dolech. Názory na jejich odbojovou skupinu se dodnes různí. Při útěku na Západ v roce 1953 skupina (jejím členem byl též Milan Paumer) zabila šest lidí z ozbrojených složek státu. Kritici Mašínům vyčítají zejména zastřelení ozbrojeného pokladníka a usmrcení příslušníka SNB omámeného chloroformem. - Josef Mašín (84) žije v USA, má dvě dcery. Starší Ctirad zemřel v Clevelandu v srpnu 2011 ve věku 81 let. Po útěku na Západ sloužili oba v americké armádě. Josef posléze podnikal v řadě oborů, mimo jiné v oblasti kovových slitin a letadel. Nakonec zakotvil u elektroniky. Ctirad nejdříve podnikal s bratrem, pak se osamostatnil. Měl postupně firmy v několika státech USA. Narodili se mu dva synové a dcera. - Jméno bratrů Mašínů se v médiích v posledních letech objevuje i v souvislosti s udělováním státních vyznamenání. Opakovaný návrh Senátu na jejich ocenění zatím neuspěl. V roce 2008 jim tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS) udělil plaketu předsedy vlády, Mašínové získali také vojenské vyznamenání Zlatá lípa. - V Československu nebyli Mašínové nikdy odsouzeni, jejich stíhání bylo přerušeno a komunistické úřady několikrát neúspěšně žádaly USA o jejich vydání. V polovině 90. let pak státní zastupitelství stíhání bratrů kvůli promlčení odložilo. Do rodné země se Mašínové nevrátili ani po pádu režimu. Josef Mašín v jednom z rozhovorů řekl, že ČR se doposud nezbavila komunismu a komunistů a komunistické zločiny nebyly potrestány. "Co mě k Československu dnes váže, jsou hroby mých rodičů, našich přátel a vzpomínky," dodal.