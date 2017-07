Zdravotnické školy odmítají učit čínské léčitele, přestože ti už jsou součástí českého zdravotnictví | E15.cz

O zařazení výuky nového zdravotnického oboru, specialistů na tradiční čínskou medicínu, nejeví zájem ani lékařské, ani zdravotnické fakulty.

O tom, že by je zařadila do své výuky, zatím uvažuje jediná vysoká škola – Univerzita Hradec Králové. Sice nemá zkušenosti se zdravotnickým obory, nicméně sídlí poblíž Kliniky tradiční čínské medicíny, jejíž výstavbu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové financuje čínská CEFC.

I tady jsou úvahy na samém počátku. „Nevylučujeme v budoucnu výuku oborů čínské medicíny. Uvažujme ale v horizontu tří, čtyř let,“ říká rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča. „Pro univerzitu by to mohla být příležitost zvýšit prestiž, ale i získat finanční benefity. Zejména, pokud by se k nám hlásili i samoplátci,“ uvedl Kuča.

Ještě před tím Univerzita Hradec Králové připravuje otevření zdravotnických oborů pro budoucí zdravotní sestry. Na tom už na rozdíl od čínských oborů práce začaly.

Lékařské fakulty ostatních vysokých škol nicméně daly najevo, že na jejich půdu nový obor nepatří. Proti jeho zavedení protestovaly.

Deník E15 oslovil také pět vysokých škol, které učí zdravotní sestry a další zdravotníky. Odpovědi byly shodné. Zavedení nového oboru neplánují. Jen zástupci Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci připustili, že o tom diskutují a „sledují situaci“. Nejdříve si ale zanalyzují své dvouleté zkušenosti s nepovinným předmětem Základy tradiční čínské medicíny. „Zájem o tento předmět je velký,“ uvedl děkan fakulty Jaroslav Vomáčka.

V současnosti ministerstvo zdravotnictví připravuje důležité doprovodné vyhlášky, které určí požadavky na odborné studijní programy a také kompetence nové profese.

„Polovinu hodin budou tvořit klasické zdravotnické a medicínské předměty, druhou polovinu předměty tradiční čínské medicíny. Program bude akreditován ve spolupráci s Univerzitou TCM v Šanghaji,“ popisuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.