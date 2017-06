Zeman jmenoval 34 nových soudců. I nad vámi se bude vznášet Damoklův meč, varoval | E15.cz

Mezi kandidáty převažují právníci, kteří mají jinou praxi než soudní. Zeman nováčkům v talárech poblahopřál a popřál úspěch. Při proslovu uvedl, že za své funkční období jmenoval 328 soudců, což je zhruba desetina z celkového počtu soudců v Česku.

Zeman řekl, že při jmenování nových soudců justici kritizuje. Dnes udělal výjimku a poprvé jí podle svých slov pochválil. Zdůvodnil to tím, že v minulém týdnu při návštěvě Británie jednal s ministrem zahraničí Borisem Johnsonem o případu zavražděného Čecha, jehož údajný vrah byl zproštěn obžaloby a v britském soudním systému se proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat.

"Česká republika i přes všechny nedostatky ve svém justičním systému alespoň umožňuje možnost odvolání, tedy možnost opravy nesprávných nebo diskutabilních rozsudků," řekl Zeman.

Jako příklad uvedl nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu, u kterého ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) uspěl se stížností v souvislosti s odposlechy pořízenými při vyšetřování korupční kauzy kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha.

Zeman nové soudce upozornil na to, že i nad nimi se bude vznášet Damoklův meč v podobě odvolacích soudů. Popřál jim, aby se to nestalo, což by znamenalo, že jsou s rozsudkem všechny strany spokojeny. "Pokud se to přesto stane, tak aby vám dal odvolací soud za pravdu. Přeji vám úspěch ve vaší práci," dodal Zeman.

Ministerstvo spravedlnosti zohledňuje v návrzích na jmenování dlouhodobou přetíženost některých soudů. Nejvíc nových posil - sedm - bude působit v obvodu brněnského krajského soudu.

Po šesti soudcích přibude v obvodu plzeňského a ústeckého krajského soudu, pět půjde pod Krajský soud v Ostravě, čtyři pod pražský městský soud. Tři soudci posílí obvod královéhradeckého krajského soudu, dva Krajského soudu v Praze a jeden Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Vybraní kandidáti nahradí soudce, kteří v rámci přirozené obměny skončili nebo postupně skončí ve funkci do konce června. Zeman soudce jmenoval naposledy v lednu, tehdy jich bylo 33. Loni si na Hradě vyslechl slib dvou skupin nových soudců - v březnu jich bylo 35, v srpnu 33.