Zeman patří do invalidního důchodu, neměl by kandidovat, analyzuje kardiochirurg Pirk | E15.cz

„Kdyby dělal jakékoliv jiné zaměstnání, tak by byl v invalidním důchodu,“ říká Pirk. On sám by mu opětovnou kandidaturu už nedoporučil. Druhým dechem ale dodává, že aktuálně nevidí nikoho, kdo by současnou hlavu státu mohl porazit. Co říká na dohady některých politologů, že Zeman těsně před hlasováním v lednu 2018 stáhne kandidaturu?

Jak se změnila tvář prezidenta v průběhu funkčního období