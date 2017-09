Jan Tříska zemřel | E15.cz

Ve věku osmdesáti let zemřel slavný herec Jan Tříska. Osudným se mu stal sobotní pád z Karlova mostu.

V noci na dnešek zemřel herec Jan Tříska, řekl serveru iDNES.cz herec a režisér Jiří Mádl. Osmdesátiletý Tříska byl od soboty ve vážném stavu v pražské Ústřední vojenské nemocnici poté, co v sobotu spadl z Karlova mostu do Vltavy. Tříska patřil k nejtalentovanějším hercům generace 60. let, po emigraci v 70. letech se prosadil i v Hollywoodu. Po listopadové revoluci v Česku hrál třeba ve Svěrákových filmech Obecná škola a naposledy Po strništi bos.

"Je to pravda, bohužel," cituje server Mádla, který má režírovat film Na střeše, v němž měl Tříska hrát hlavní roli. Natáčení bylo odloženo. Okolnosti Třískova pádu z Karlova mostu nejsou jasné, vyšetřuje je policie.

Oblíbený umělec, který měl vždy blízko k disentu, v roce 1977 emigroval, usadil se v Kalifornii a dokázal prorazit i v Hollywoodu. Ve Spojených státech natočil 44 filmů, z nich dva s Milošem Formanem - Ragtime a Lid versus Larry Flynt. Po jeho odchodu se ho komunistický režim snažil vymazat z povědomí lidí. Filmy či například televizní seriál F. L. Věk, ve kterých hrál, se nesměly vysílat. Po změně režimu v roce 1989 se vrátil do českého povědomí triumfálními výkony v roli krále Leara na jevišti či jako učitel Igor Hnízdo ve filmu Obecná škola.

V Česku se po roce 1989 objevil například ve filmech Rok ďábla, Želary a naposled ve snímku Jana Svěráka Po strništi bos. Rád vystupoval na Letních shakespearovských slavnostech či v pražském Divadle Na Jezerce. Na hlavní roli ve snímku Jiřího Mádla Na střeše, jehož natáčení mělo začít v těchto dnech, se těšil. Scénář dostal už začátkem roku a s režisérem natočil v Los Angeles zkušební záběry.