Zemřela wimbledonská vítězka Jana Novotná. Bylo jí 49 let | E15.cz

Ve věku 49 let zemřela v neděli po těžké nemoci tenistka Jana Novotná, wimbledonská vítězka z roku 1998.

Brněnská rodačka Novotná vyhrála na okruhu WTA 24 turnajů ve dvouhře a 76 ve čtyřhře. V roce 1988 slavila triumf ve Fed Cupu. Vedle jednoho grandslamového vavřínu z dvouhry získala dalších dvanáct ve čtyřhře a čtyři ve smíšené čtyřhře. Byla bronzovou olympijskou medailistkou z dvouhry v Atlantě 1996, kde přidala stříbro ve čtyřhře s Helenou Sukovou, s kterou byly druhé i v Soulu 1988.



"Jana byla inspirací pro každého, kdo se s ní znal, na kurtu i mimo něj. Její hvězda bude v historii WTA navždy zářit," řekl šéf ženského okruhu Steve Simon.

Kariéru jedna z posledních hráček vyznávajících útočný styl servis - volej s výtečným čopem ukončila v roce 1999. O šest let později byla uvedena do tenisové Síně slávy. Dlouho žila na Floridě, odkud se před sedmi lety vrátila do Brna.



Krátce trénovala Francouzku Marion Bartoliovou a od roku 2014 spolupracovala dva roky s českou hráčkou Barborou Krejčíkovou. Předloni ve Wimbledonu říkala, jak hluboce tenis milovala. "Tenis mi dává úplně všechno a i po těch letech mě naplňuje," vyznala se v Londýně.