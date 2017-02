Ženy jsou vzdělanější a muži častěji kouří, zjistili statistici

Vzdělanost žen se ve srovnání se situací před několika desítkami let velmi zvýšila, vyplývá ze statistik. Vysokoškolské vzdělání má 38 procent žen mezi 25 a 34 lety a jen necelá čtvrtina stejně starých mužů. Ve věku od 55 do 64 let je obecně vysokoškoláků méně, větší podíl lidí s vystudovanou vysokou školou je mezi muži. Ti však zase častěji kouří a více trpí nadváhou. Vyplývá to ze statistik, které na dnešní tiskové konferenci zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).