V ulicích Prahy si můžete nově užít sdílenou jízdu v elektromobilech | E15.cz

ZDROJ: Pražská energetika, a.s.

Druhé auto do rodiny? Zbytečné, zejména žijete-li v Praze a takové druhé auto byste používali prakticky jen pro jízdy po městě. Společnosti PRE, CAR4WAY a Porsche Česká republika mají pro vás od letošního října elegantní řešení.

Občané Prahy a zákazníci PRE mohou od 9. října využívat k cestám po metropoli flotilu patnácti moderních elektromobilů Volkswagen e-Golf. Umožňuje to unikátní pilotní projekt Sdílení elektromobilů pro Prahu.

Sednete a jedete

Volně stojící elektromobily e-Golf se speciálním označením jsou přístupné všem registrovaným uživatelům. Poté, co si vůz zarezervujete, snadno ho vyhledáte pomocí speciální aplikace – buď v smartphonu nebo na internetových stránkách CAR4WAY, a k jeho otevření vám stačí pouze čipová karta. Klíč ke každému vozu je umístěn v přihrádce spolujezdce, takže na cestu můžete vyrazit hned, bez formalit, které by vás čekaly například v autopůjčovně. Po ukončení jízdy vůz jednoduše uzamknete kartou – přiložením na čtecí zařízení za čelním sklem – a zanecháte kdekoli ve vyhrazené lokalitě, tedy v Praze 1 až 5, a to včetně modrých a fialových zón – v těch dokonce na celém území hlavního města.

Co vás to bude stát

Zaplatíte pouze to, co skutečně projedete. Carsharing znamená v překladu sdílení automobilů za pomocí speciálního hardwaru a softwaru – každé auto má zabudovanou GPS, díky níž jsou účtovány jen najeté kilometry a doba užívání. Nemusíte se starat o záležitosti běžně spojené s vlastnictvím auta, jako jsou servis, údržba, pojištění nebo dálniční známka. V rámci carsharingu, i jeho ekologičtější varianty sdílení elektromobilů, po registraci a uhrazení vratné kauce jednoduše sdílíte vozy dle svých potřeb – minimální doba sdílení je jedna hodina.

Zaregistrovat se může každý, kdo vlastní řidičské oprávnění, ať už z pohodlí domova, nebo osobně s asistencí v pražské kanceláři CAR4WAY. Pro úspěšnou on-line registraci je třeba pouze platný doklad totožnosti, řidičský průkaz a platební karta k úhradě vratné kauce, která v základu činí 2 000 Kč.

Kde si e-vůz dobijete

K dobíjení elektromobilů slouží síť dobíjecích stanic PRE, tzv. PREpointů. PRE v tomto pilotním projektu nabízí další z benefitů pro své věrné zákazníky, protože odběratelé elektřiny od PRE mají při sdílení elektromobilů 50% slevy na registraci a na dva měsíce po registraci zdarma paušál pro tarif Optimum!

Výhody však přináší e-carsharing i pro každého, kdo se zaměřuje na ekologicky udržitelnou mobilitu. Vozy Volkswagen e-Golf jezdí zcela bez emisí a mají komfortní dojezd až 300 kilometrů. Sdílením elektromobilů tedy ušetříte nejen čas, ale i přírodu, peníze a starosti.