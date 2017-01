Veletrh "Soukromé internátní školy a jazyková centra v zahraničí"

Zaregistrovat se na veletrh můžete zde.

Perspektivy vzdělávání na zahraniční škole

Vzdělávání na střední škole v zahraničí –je to také první, často nezbytný krok na cestě ke vstupu na přední mezinárodní univerzity.

Děti, které absolvují zahraniční střední školu, získávají konkurenční výhody při zápisu na prestižní fakulty českých univerzit díky brilantním akademickým znalostem a plynulé znalosti cizích jazyků. A kromě toho, příprava, získaná na amerických a evropských školách, poskytuje absolventům možnost zapsat se do tak legendárních vzdělávacích institucí jako je University of Oxford, University of Cambridge, Yale University a další z top 100 nejlepších univerzit ve světě.

Jak se připravit?

Na prestižních internátních školách zavádí přísné požadavky na abiturienty a počet míst je omezen. Z tohoto důvodu je třeba zabývat se výběrem odpovídajícího vzdělání a začít se připravovat na vstup v předstihu.

Věk pro přijetí zahraničních studentů závisí na škole. Některé vzdělávací instituce přijímají studenty od 7 let. Nicméně většinou přijíždí do zahraničí děti ve věku 13-14 nebo 16 let, když začíná cílená příprava k přijetí na vysokou školu.

Je pravidlem, že při zápisu na střední školy skládají žáci zkoušky z cizího jazyka, matematiky a logiky, později se provádí testy z angličtiny a zkoušky ze čtyř předmětů podle výběru.

Pokud si zatím nejste jisti, zda se vašemu dítěti bude líbit studium v zahraničí, věnujte svou pozornost letním jazykovým programům, které školy provádí. Taková cesta je nejen efektivním způsobem jak si «procvičit» jazyk během prázdnin, ale také skvělá volba pro dítě seznámit se se zemí, posedět s partou zahraničních vrstevníků a pochopit, zda je připraveno pokusit se studovat v zahraničí.

Akce, určená pro žáky a jejich rodiče

Dozvědět se více o středoškolském vzdělání na zahraničních školách a předních vzdělávacích institucích se můžete v rámci výstavy „Internátní školy a jazyková centra v zahraničí, která se uskuteční 8. února v Praze”.

Přijďte se osobně setkat se zástupci vzdělávacích institucí USA, Kanady a dalších zemí, dozvědět se, jaké jsou požadavky na přijetí, náklady a perspektivy absolventů, zeptat se na všechny otázky, které Vás zajímají.

Na výstavě budou pracovat odborníci na vzdělávání v zahraničí. Poradí, jaké jsou vhodné vzdělávací instituce, zhodnotí šance dítěte na přijetí, poskytnou informace o přípravě ke studiu. Odborníci Vám pomohou vybrat jak program akademického středního vzdělávání, tak krátkodobý jazykový kurz (například přípravu ke zkouškám SAT, TOEFL nebo IELTS).

Organizátoři výstavy

Linden Educational Services – mezinárodní vzdělávací agentura, která pomáhá studentům z různých zemí zapsat se na přední internátní školy, vysoké školy a jazykové programy po celém světě.

IQ Consultancy – je vzdělávací agentura a oficiální zástupce více než 150 zahraničních internátních škol. Specialisté společnosti pomáhají vybrat školu nebo jazykový program, otestovat a připravit dítě na angličtinu a školní předměty, vyřídit potřebné dokumenty.

Jak se zúčastnit

Výstava «Soukromé internátní školy a jazyková centra v zahraničí» se bude konat v Praze 8. února od 12.00 do 16.00 hod. na adrese: Hotel Four Seasons Veleslavínova 1098/2a, Staré Město, 110 00 Praha 1 - Staré Město-Praha 1

Na tuto akci je volný vstup, pro účast je třeba se zaregistrovat. Můžete vyplnit formulář na webových stránkách nebo zavolat na telefonní číslo +420 222 317 831

