Výstavba průmyslových budov roste a koncept od architekta by měl být nezbytností

V dnešní době stále ještě převládá mýtus, kdy role architekta je často zaškatulkovaná jen do pozice řešení estetiky budovy a s tímto faktem je spojený předpoklad, že budova bude díky jeho přítomnosti zbytečně dražší. Je to právě architekt, který může být zásadním elementem jež rozhodne, zda nemalá investice do nové či rekonstruované nemovitosti firmu investora posune „k lepším zítřkům“, anebo ji časem položí. Ing. arch. Juraj Bačkor ze společnosti DELTA Projektconsult o smyslu architekta při plánování budovy říká: „Dobře fungující fabrika je jako dobře zkonstruovaný a namazaný stroj. Každý díl má svůj konkrétní účel, nesmí v něm být nic nadbytečné a musí spolehlivě fungovat několik desítek let. Kromě jiného architekt podobně jako strojař, dokáže správným situováním budovy do krajiny, volbou materiálů a konstrukčních řešení výrazně ovlivnit spotřebu, tedy hospodárnost budovy. Tenhle faktor je nutné mít neustále v zorném poli, neboť zásadně v budoucnu ovlivní provozní náklady a tedy přímo i finální zisk majitele budovy.“

Autor: DELTA Projektconsult

Na startu děláme rozhodnutí s největším finančním dosahem

Investor na začátku často ví jen jedno, firmě se daří a on potřebuje nové, případně další prostory. Investor obvykle i tuší, kolik to asi bude stát, jakou investici si může dovolit, otázkou však zůstává vhodná lokalita. Zda se budovy rozrostou ve stávajícím areálu nebo bude případně vhodnější přestěhovat se na nové místo, ideálně s lepším dopravním napojením apod. Variant se obvykle nabízí nekonečně množství. Už v této fázi, kdy padají rozhodnutí s největším finančním dosahem, je klíčové, vybrat si zkušeného partnera, který investora tímto stresujícím procesem bude doprovázet a dokáže zvolit nejekonomičtější a nejsmysluplnější variantu klientovi na míru.

Kvalita vzbuzuje kvalitu

Nepopíratelným faktorem je, že kvalitní architektura zásadním způsobem ovlivňuje náš život a estetické vnímání společnosti jako takové. Sídlo společnosti je element, který v nás při návštěvě vytváří první dojem. David Mauder, jeden z jednatelů společnosti PILART v Blansku na adresu architektury své haly v článku „I halu na obráběcí stroje svěřte architektovi“ poznamenal: „Naše nová výrobní hala nás skvěle reprezentuje. Její nápadité architektonické řešení se stalo poznávací značkou v okolí. Nová budova, i přesto, že stojí nemalé finanční prostředky, dokáže posunout business společnosti dopředu. A pokud úspěch nastartuje samotné architektonické řešení sídla společnosti, je o důvod k radosti navíc“ přiznává Mauder.

„Klienti mají často pocit, že potřebují zpracovat jen projekt, nepotřebují architekturu.“ dodává architekt Juraj Bačkor.

Je nutné překonat zaběhnuté klišé a uvědomit si, že do práce architekta na poli průmyslové architektury už dávno nespadájen design kanceláří, i když je její nedílnou součástí. Ing. arch. Adam Cifra hovoří o architektonickém ztvárnění firemních prostor jako o nástroji, který motivuje k lepším výkonům a je důsledkem spolupatřičnosti a hrdosti či ztotožnění se se svým pracovištěm a zaměstnavatelem: „Také průmyslové budovy si zaslouží reprezentativní fasády, důstojný vstup do objektu anebo další prvky, které DELTA zařazuje do konceptu každé budovy ve které žijí a pracují její klienti. Úlohou naší industriální architektury je vytvořit koncept, který je postaven na identitě firmy. Navrhnout budovu, která umožňuje plynulý chod výroby bez křížení provozu. Kvalitní koncepční řešení výroby je samozřejmě determinováno výrobní technologií, adekvátním konstrukčním řešením, vhodným situováním stavebního projektu na pozemku apod. Koncept od zkušeného architekta je zárukou volby jasné a logické dispozice pro hladký tok výrobních, obchodních či administrativních procesů."

Industriální architektura – estetický, logický, funkční celek

Důkazem toho, že i průmyslové budovy si pozornost architekta zaslouží může být článek „Ani výrobní hala nemusí z pohledu architektury nudit“ od šéfredaktorky slovenského magazínu ASB, Ing. arch. Márie Novákové, která ve svém článku o průmyslové hale pro společnost WITTE v západních Čechách hned na úvod článku napsala: „Časy se mění, investoři už pochopili. O výrobních halách z pohledu architektonického řešení už je možné psát i v odborných časopisech. Výrobní haly už dnes nejsou otázkou utilitární konstrukce s minimalizací všeho, co by mohlo připomínat architekturu, estetiku, reprezentativnost. Svěřit návrh haly do rukou architekta neznamená automaticky zbytečně vynaložené náklady. Zejména, pokud je součástí této stavby i administrativní část“.

Kvalita architektury velkých staveb klesá

Naopak poroty různých architektonických soutěží naznačují, že pokud lze sledovat vývoj architektury za poslední roky, tak kvalita architektury velkých staveb klesá. Jde v nich v první řadě o peníze a nápadnost, nikoli nápaditost. Architekt Bačkor potvrzuje z praxe, že klienti mají často pocit, že potřebují zpracovat jen projekt, nepotřebují architekturu. I jeden z nejprogresivnějších businessmannů posledních let a spoluzakladatel společnosti Apple, Steve Jobs řekl: „Design není jen to, jak nějaká věc vypadá a jaký vzbuzuje pocit. Design je to, jak ta věc funguje.“ Bačkor na tuto myšlenku navazuje a říká, že: „Pokud je tedy architektura svým způsobem designem všeho, co nás obklopuje, jsem přesvědčený o tom, že přítomnost architekta je nevyhnutelná i při navrhování průmyslových objektů. Stačí si uvědomit to, že výstavby ošklivé budovy, stojí ty stejné peníze, jako výstavba budovy estetické, nápadité. Pokud považujeme za jedno ze základních estetických kritérií jakékoliv stavby i funkčnost, úvahy o potřebnosti či nepotřebnosti architekta jsou potom vlastně zcela bezpředmětné“ podotýká závěrem Juraj Bačkor ze společnosti DELTA Projektconsult k tématu industriální architektury.