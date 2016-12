Vyzrajte na půjčky!

Dobrá, nebo špatná půjčka?

„Každá půjčka může být dobrý sluha, ale zlý pán. Proto bych poradil si to vždy dobře promyslet. Zejména si ověřit, například pohledem zpětně na bankovní výpis, schopnost půjčku pravidelně splácet. Pokud máme schopnost si pravidelně část příjmů „vyšetřit“, pak by nic nemělo bránit v tom si půjčit,“ řekl Michal Pokluda, ředitel produktového portfolia mBank a odborník na finanční produkty. Vhodné je si půjčovat na věci, které budeme užívat delší dobu – jako je např. lednice, televize, zahradní sekačka či rekonstrukce kuchyně nebo auto. Nebylo by vhodné si půjčit na delší dobu nežli je životnost věci, kterou jsme s ní pořídili. To by nám nakonec zbyly jenom splátky, nikoli užitek.

Kreditka nebo spotřebitelský úvěr?

Výběr z možností finančních úvěrů je v dnešní době téměř bezedný. Nelze však říci, který z nich je nejlepší, neboť se každý hodí na něco jiného. Kreditní kartu dobře využijete pro krátkodobou půjčku. Tedy v případech, že se vám něco pokazí a rychle potřebujete něco zaplatit, ale volné prostředky dostanete až za pár dní či měsíců. Spotřebitelský úvěr se zase hodí na cokoli, co skutečně potřebujete nebo co vám zpříjemní život. Ideálně na věci, které budete užívat měsíce či roky jako např. televize, lednice, kolo apod. Snadno se může stát, že po vás banka bude chtít doložit, na co jste půjčku využili, proto si raději dobře ohlídejte podmínky uzavření úvěru.

Rada odborníka: Jak se zbavit nevýhodné půjčky?

Nejlepším řešením, jak se zbavit nevýhodné půjčky a jak ušetřit při jejím splácení, je refinancování půjčky. Podíváme se na konkrétní příklad. Pokud klient uzavře půjčku na 250 000 korun na dobu 60 měsíců u banky, která má úrokovou sazbu 13,9 % a RPSN 14,82 %, ve výsledku pak zaplatí až 348 247 korun. Pokud se ale rozhodne půjčku po roce refinancovat, tedy ji převede k jiné bance, například k mBank, dostane úrokovou sazbu 9,9% a RPSN 10,36%, díky čemuž ušetří 24 223kč. Samotný proces v refinancování je u mBank poměrně jednoduchý. Klient dostane peníze na běžný účet a následně provede příkaz k úhradě zbývající části dluhu v předchozí bance.

Odpovídal: Michal Pokluda, ředitel produktového portfolia mBank a odborník na finanční produkty.