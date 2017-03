Snapchat vstoupil na burzu, akcie vystřelily nahoru

Akcie firmy Snap, která provozuje populární mobilní aplikaci Snapchat, zahájily svůj dnešní debut na newyorské burze vzestupem na 24 dolarů. Dostaly se tak 40 procent nad cenu, za níž firma prodala své akcie investorům v primární emisi. Prodej akcií Snap je největším vstupem na americký veřejný trh za tři roky.

Poptávka po akciích firmy v primární emisi překročila nabídku desetinásobně. Velké množství neuspokojených objednávek tak podle agentury Reuters naznačovalo, že dnešní debut na burze NYSE bude ve znamení silného růstu kurzu.

Po 19. hodině SEČ akcie Snap získávaly 49 procent a jejich kurz vystoupil na 25,30 dolarů. Dnešní silný růst však nijak nezaručuje dlouhodobý podnikatelský a burzovní úspěch. Akcie internetové sociální sítě Twitter při svém debutu v roce 2013 vyskočily o 93 procent nad emisní cenu, nyní se ale obchodují 40 procent pod cenou z primární emise, připomíná Reuters.

Snap získal emisí 200 milionů akcií 3,4 miliardy dolarů (asi 87 miliard korun). Ve středu firma stanovila emisní cenu svých akcií na 17 dolarů, což bylo nad původně stanoveným rozpětím 14-16 dolarů. Tržní hodnota firmy na základě emisní ceny činila 24 miliard dolarů a dnešním růstem ceny se vyhoupla na zhruba 34 miliard dolarů.

Snapchat zahájil činnost v roce 2012 jako aplikace umožňující uživatelům posílat fotografie, které po několika sekundách z přístroje zmizí. Firma se od té doby stala i tvůrcem a agregátorem mediálních obsahů podobně jako další velké internetové společnosti; loni na podzim se pak začala označovat i za výrobce fotoaparátů a přejmenovala se na Snap Inc.

Primární emise majitele Snapchatu je největším vstupem na veřejný trh v USA od emise akcií čínského internetového prodejce Alibaba Group v roce 2014. Je to také největší primární emise technologické firmy v USA od emise Facebooku v roce 2012 a nejočekávanější taková akce od burzovního vstupu Twitteru v roce 2013.

Investoři budou nyní pozorně sledovat, zda Snap půjde cestou Facebooku, nebo naopak Twitteru. Zatímco Twitter po primární emise z podnikatelského hlediska ustrnul a nyní má tržní hodnotu kolem 11 miliard dolarů, Facebook pokračoval v rychlé expanzi a jeho tržní kapitalizace dosahuje 395 miliard dolarů, uvedla agentura AP. Podle listu The Wall Street Journal bude hlavním úkolem firmy expandovat mimo segment teenagerů a lidí do 30 let, kteří její aplikace mohou kdykoli opustit ve prospěch další nejnovější "cool" inovace.

Mezi investory se v poslední době šíří obavy ze stále nepříliš prověřeného podnikatelského modelu firmy, která dosud nevytvořila zisk a její ztráty se i přes výrazný nárůst tržeb prohlubují. Růst počtu nových uživatelů ke konci roku podle údajů firmy víceméně stagnoval a Snapchat měl v průměru 158 milionů uživatelů denně. Podobnou službu jako Snapchat navíc nedávno zavedl Instagram, který patří Facebooku.

Emise akcií Snap se na Wall Street pozorně sleduje i vzhledem k vyschnutí primárních emisí v poslední době. Loni bylo těchto akciových emisí na amerických burzách jen 105, nejméně od roku 2008.

Emise Snap by mohla povzbudit ke vstupům na burzu další začínající technologické firmy. Investoři se zaměřují hlavně na takzvané jednorožce, jak se označují technologické startupy s tržní hodnotou přes jednu miliardu dolarů.