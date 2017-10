8 tajemství Škody Favorit. Odhalili jsme je s tvůrci auta | E15.cz

Škoda Favorit v letošním roce slaví 30 let od své výstavní premiéry, což bylo v českých médiích s ohledem na jeho důležitou roli v historii mladoboleslavské automobilky hojně připomínáno. Přestože se může zdát, že o tomto voze bylo řečeno již vše, pár tajemství stále má. Odhalili jsme je v exkluzivním rozhovoru s jeho autory, při příležitosti přednášky o historii Favoritu v mladoboleslavském Škoda Muzeu.

O Favoritu jsme si popovídali s těmi nejpovolanějšími, šéfkonstruktérem vozu Petrem Hrdličkou a vedoucím prototypové dílny Stanislavem Cinklem. Své postřehy dodal i Andrej Barčák, ředitel PZO Motokov, tedy podniku, který se v dobách socialistického Československa staral o export aut.

Video: Rozhovor s konstruktérem Škody Favorit

Víte, že místo Favorita mohl být Záporožec?

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se v Mladé Boleslavi čile debatovalo o tom, co tamější automobilka bude v následujících letech vyrábět, když se stále víc ukazovalo, že vozy s motorem vzadu a pohonem zadní nápravy jsou beznadějně zastaralé. Jenže tyto debaty mohly přijít vniveč, protože na nejvyšších místech socialistického Československa se diskutovalo o tom, zda u nás bude výroba automobilů vůbec pokračovat. Jeden z návrhů počítal s tím, že z výrobců motocyklů Jawa a ČZM se stanou jen dodavatelé dílů pro automobilový průmysl, a že dokonce i samotná výroba aut bude postupně utlumena, a to už do roku 1990.

Jednou z myšlenek byla i licenční výroba automobilu některé ze sovětských automobilek. Do Prahy dokonce dorazil prototyp třídveřového malého auta od ukrajinské továrny ZAZ (tvůrce Záporožce), který si prohlédnul i tehdejší předseda vlády Lubomír Štrougal.