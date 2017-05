Alza.cz bude prodávat elektromobily přes internet | E15.cz

Internetový obchod s elektronikou Alza.cz začne v nejbližší době prodávat elektromobily. Vozy bude nabízet výhradně přes internet. Jiné internetové obchody zatím elektromobily neprodávají a jejich nabídka se soustřeďuje do showroomů výrobců.

"Zájem o elektromobily překonává naše očekávání. Znamená to, že si lidé konečně uvědomují jejich význam pro naše životní prostředí. To dobře vědí také automobilky a začínají vyrábět tyto vozy i ve středních cenových kategoriích," uvedl ředitel expanze Alzy Jan Moudřík. Jako první upoutávku společnost vystavuje do konce června ve své kamenné prodejně v Holešovicích Volkswagen e-Golf.

K základním výhodám aut s elektropohonem patří nízké provozní a servisní náklady a vysoká spolehlivost. Nevýhodou dosud byla vyšší pořizovací cena.

Alza v současnosti dokončuje jednání s významnými automobilkami, aby v následujících týdnech nabídla ucelenou řadu elektromobilů. "Věříme, že dokážeme po vzoru Norska změnit poměr elektroaut v ČR zásadním způsobem. Čím dostupnější tyto vozy budou, tím rychleji eliminujeme negativní dopad aut se spalovacími motory na prostředí, ve kterém žijeme," dodal Moudřík.

Loni se v Česku prodalo 271 elektromobilů, což je meziroční pokles o čtvrtinu. Celkově je v ČR registrováno přes 1200 těchto vozů. Počet dobíjecích míst přesáhl 300. Elektrický model nabízí většina značek, v roce 2020 s ním chce přijít i Škoda Auto.

Prodej nových osobních aut v Česku loni vzrostl o 12,5 procenta na rekordních 259 693 vozů.