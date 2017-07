Autonomní auta? Řidiči o kontrolu nad svým vozem nebudou chtít přijít, říká šéf evropské KIA | E15.cz

Korejská automobilka Kia v loňském roce dokázala v Evropě zvýšit prodeje o více než 13 procent, pomohlo jí v tom i uvedení nových modelů. V červnu představila další, s crossoverem Stonic tak vstupuje do přeplněného segmentu s velkou konkurencí. Přetlak na trhu však nepředstavuje jedinou obtíž, která ambiciózní automobilku trápí.

V továrně na Slovensku se jí například nedostává kvalifikovaných zaměstnanců, a to v době, kdy zde chce výrobu otevřít britský Jaguar. „Za naším růstem v posledních letech stojí především zákazníci, kteří si Kiu koupili poprvé,“ připomíná v exkluzivním rozhovoru pro E15.cz provozní ředitel evropské Kie Michael Cole.

Vidíme zde nový Stonic, další vozidlo segmentu crossover a SUV, znamená to, že klasické sedany a hatchbacky pomalu vymírají?

Určitě nevymírají, stále jsou důležitou součástí automobilového průmyslu. Ačkoliv trh jako celek roste, všímáme si ale jistého přesunu zákazníků právě do segmentu SUV. A tato vozidla si budou kupovat nejvíce právě lidé, kteří doposud preferovali malé vozy.

Doufáme. že právě nový model nám pomůže zachytit tyto zákazníky. Je pro nás snadnější vstupovat do nových částí trhu než pro automobilky se silnější tradicí v Evropě. Ale pokud se podíváme na celé automobilové odvětví, jistě zde vidíme přesun zákazníků k vozům SUV. Nejdříve si na nich cenili větší praktičnosti, dnes je to ale do jisté míry i záležitost stylu, kterým se tato kategorie vyznačuje.

Kia v současnosti vyrábí vlastní elektromobil, zároveň však oznámila, že hodlá do roku 2020 uvést vlastní vozidlo s vodíkovým pohonem. Chce se tak automobilka soustředit na oba alternativní pohony?

Snažíme se pracovat na různých technologiích, ať už to jsou elektromobily, vozy na vodíkové články nebo hybridy. To co ale dnes skutečně vidíme, jsou větší příležitosti kolem elektromobilů a plug-in hybridů než u vozů s vodíkovým pohonem. Jde o pohled celého průmyslu, samotná vodíková technologie tak není nyní příliš populární.

S klesající cenou elektromobilů a rostoucím dojezdem totiž vidíme, že větší potenciál mají právě vozy přímo poháněné elektřinou.

Kia má továrnu na Slovensku, do které se v letošním roce rozhodla investovat 130 milionů eur. Zároveň však v zemi rostou mzdy, problém je také získat dostatek pracovní síly. Jak se díváte na působení značky v zemi?

Továrna v Žilině je pro automobilku zásadní, polovina vozů pro Evropu se vyrábí právě na Slovensku. Investice do ní jsou tak logické, souvisejí s příchodem nového modelu. Nicméně je pravda, že na Slovensku investuje také koncern Jaguar Land Rover, což je skvělé, ale už si musíme klást otázku ohledně získávání kvalifikovaných pracovníků.

Ti si od dubna sice přijdou navíc o 115 eur, podle informací z továrny je však dlouhodobě obtížné obsadit některé pozice. Jde jak o specializované pracovníky, tak i méně kvalifikované zaměstnance. Jsou to tak dílčí tlaky na celou firmu, které samozřejmě musíme řešit, snažíme se je ale brát jako výzvu.

Obecně je nyní v Evropě relativně složitá politická situace. Řešíte například situaci kolem brexitu?

V podstatě je nyní těžké dělat jakékoliv plány, protože jednoduše není dostatek informací, které by nám naznačily, co se bude dít. Napříč evropským průmyslem se samozřejmě ale vedou diskuze o tom, že by firmy logicky preferovaly „měkký“ brexit než jeho plánovanou „tvrdou“ variantu.

Kia by nebyla přímo zasažena, také proto, že nemáme v zemi výrobní závod, nicméně se jedná o náš největší trh, problémy by tak mohlo způsobit zavedení cel a poplatků. Nyní je však příliš brzy něco konkrétně řešit.

Kam se chce nyní Kia v silně konkurenčním evropském prostředí posouvat?

Jednoznačně je naší ambicí dále růst. V příštím roce chceme prodat v Evropě půl milionu vozů a uzavřít tak deset let nepřetržitého růstu. Dále chceme uvádět nové modely konkrétně pro evropské zákazníky. Za naším růstem přitom v posledních letech stojí především zákazníci, kteří si Kiu koupili poprvé a o značce před deseti lety ani neslyšeli, toho chceme využít a vybudovat si základnu loajálních zákazníků.

Zároveň si nemyslím, že růst prodejů nemusíme řídit pouze cenou. Na velkých trzích jsou naše ceny srovnatelné s těmi u zavedených evropských značek.

Když mluvíte o změně prostředí, jaká auta budou lidé podle vás řídit za deset dvacet let?

V tomto ohledu jsem velmi konzervativní, také asi proto, že v odvětví působím přes 30 let. Rozhodně není pochyb, že v blízké budoucnosti dosáhnou jistého stupně autonomie a samostatnosti, myslím si však, že v následujících letech budou chtít řidiči mít pocit svobody a kontroly nad vozem. Lidé mají rádi řízení auta, ať už to bude hybrid nebo elektromobil. Očekávám tak spíše evoluci než revoluci.