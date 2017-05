Autonomní vozy připomínají internetovou bublinu z přelomu tisíciletí, varují Financial Times | E15.cz

Technologie samořídících vozidel jistě má revoluční potenciál a zakladatelé některých nových firem si už na jackpot sáhli. Automobilka General Motors koupila mladou kalifornskou firmu Cruise Automation, která působí v oblasti samořízených aut, za 581 milionů dolarů (13,7 miliardy korun) a Ford vložil jednu miliardu dolarů do vývojářské Argo AI. Pozadu nezůstávají ani technologické firmy, Intel dal 15 miliard dolarů za izraelského výrobce senzorů a softwaru pro vozy s autonomním řízením Mobileye a Uber zaplatil 680 milionů za start-up Otto.

Není ale vůbec jisté, že skočit po každém svůdném start-upu, který se objeví, je tou nejlepší cestou. Kvůli nákupu firmy Otto se firma Uber dostala do soudního sporu se společností Google, jejíž Waymo ho obvinila z krádeže obchodního tajemství a technologie. A když se Ford před pár dny zbavil generálního ředitele, odůvodnil to zaostáváním za GM právě v oblasti nových technologií.

To vše až příliš připomíná éru dot-com, kdy malí i profesionální investoři hrnuli peníze do všeho, co bylo spojené s používáním internetu. Pamatujete Webvan, Pets.com a eToys? Tehdy velké společnosti také cítily tlak, aby se dostaly do nových a žádoucích sektorů. Time Warner vstoupil do své nešťastné fúze s AOL a Disney založil Go.com, což ho nakonec stálo 790 milionů dolarů. Rupert Murdoch News Corp vynaložila 580 milionů dolarů na MySpace v roce 2005 a AOL o tři roky později koupila Bebo za 850 milionů. News Corp později napravila svou chybu za 35 milionů dolarů a zakladatel společnosti Bebo ji koupil zpět za 1 milion dolarů.

Nicméně nejsilnější dot-comy a sociální sítě - Amazon a Facebook - byly dobrou investicí. Také ti, kdo nyní ve sféře autonomního řízení vsadili na vítěze, mohou být odměněni podobně. Z některých dnešních sexy investic se však časem nejspíš stane brak.

Investoři by udělali lépe, kdyby se poohlédli po praktičtější oblasti, jako jsou vozidla na elektrický pohon, píše Financial Times. Podle analýzy UBS se náklady na vlastnictví vozidel s elektrickým motorem vyrovnají benzinu i naftě už příští rok. Kupní cena sice zůstane vyšší, ale levnější je provoz elektrovozů - sestávají z menšího počtu komponentů, a nepotřebují tudíž tak nákladnou údržbu. A nabít baterii vyjde levněji než naplnit nádrž.