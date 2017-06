Česko nejspíš nebude první, Korea chce hyperloop již za čtyři roky | E15.cz

Takzvaný hyperloop, tedy jakési vysokorychlostní potrubní vedení určené pro osobní přepravu, dostává jasnější kontury. Nápadu vizionáře Elona Muska se v posledních měsících zhostilo několik společností i měst, plány na vlastní hyperloop mezi Prahou a Brnem existují i v Česku. Zatímco u nás se však přípravy zastavily na nejasných jednáních, stejná americká společnost, Hyperloop Transportation Technologies (HTT), uzavřela dohodu s korejskou vládou. Společně chtějí do čtyř let uvést systém do provozu.