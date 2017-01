Co nahradí dieselové motory? Automobilky věří kromě baterií i vodíkovým článkům

Kolem 78 procent manažerů se domnívá, že vodíkové palivové články jsou hlavním konkurentem pro baterie. Poukazují především na to, že vodíkový pohon je mnohem životaschopnější s ohledem na existující infrastrukturu a na čas dotankování. Naopak podle 62 procent respondentů baterie jako pohon budoucnosti selžou právě v důsledku nedostatečné infrastruktury.



Elektromobily a otázky pohonu tak na prvním místě v žebříčku nejdůležitějších trendů nahradily konektivitu, kterou pro budoucnost viděli manažeři z autoprůmyslu jako nejdůležitější v loňském roce.



"Vypadá to, že dopad dieselgate na automobilový průmysl je naprosto zásadní. Pokud jde o souboj palivových článků a baterií, nejsem tak optimistický jako automobilky, i když je to přání v intencích jejich světa pochopitelné. Musíme vzít v potaz, že do elektromobility se rozhodly výrazně promluvit například energetické společnosti nebo města," uvedl partner KPMG Jan Linhart.

V otázce autonomního řízení (tedy bez řidiče) bude podle automobilek nejprve nutné stanovit patřičné standardy, které umožní provoz těchto vozů v globálním měřítku.

Zdlouhavost takového procesu také stojí za umístěním této technologie na chvostu trendů. Tahouny v oblasti autonomních aut nejsou jen automobilky, ale i technologické firmy. Celkem 82 procent automobilek věří, že společnosti ze Silicon Valley uvedou svá auta na trh v následujících čtyřech letech.

Za technologického lídra šéfové dále považují BMW, a to jak v elektromobilitě, tak v autonomním řízení. V loňském roce druhá Toyota se pak propadla v obou ukazatelích na čtvrté místo za druhou Teslu a třetí Hondu. BMW zaznamenalo úspěch i v očekávání růstu tržního podílu, kde na prvním místě vystřídalo Toyotu.

Úspěch bavorské automobilky očekává 58 procent top manažerů automobilového průmyslu. Volkswagen naopak neobhájil pozici ve vedoucí trojce a propadl se na šesté místo.