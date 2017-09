Daimler nalije více než miliardu do izraelského start-upu, uspět chce s rychlonabíjecími bateriemi | E15.cz

Kamionová divize německé automobilky Daimler v čele širší skupiny investorů vloží 60 milionů dolarů (1,3 miliardy korun) do izraelského start-upu StoreDot. Technologická firmička z Tel Avivu letos představila prototyp rychlonabíjecí baterie do elektrických nákladních aut.

Představená baterie se dokáže plně nabít za pět minut a následně umožní jízdu na vzdálenost 480 kilometrů. Součástí investičního konsorcia jsou rovněž izraelské a čínské banky i stávající investor Samsung Ventures.

„Elektrifikace kamionů má pro Daimler nejvyšší prioritu,“ citoval vrcholového manažera Daimleru Martina Dauma izraelský list Haaretz.

Nákladní divize Daimleru v současnosti vyvíjí 26 tunový plně elektrický kamion. Ten bude možné využít například k zásobování supermarketů. Soupeří v tom s výrobcem MAN ze skupiny Volkswagen, která dělá na tom samém.

„Strach z toho, kam na baterii dojedete, vyřešíte za pět minut nabíjení. Pro řidiče je to pak stejná zkušenost jako tankování paliva, jen bez výparů. Řidič pak prostě bude dál dělat to samé, co dělal posledních třicet čtyřicet let,“ uvedl spoluzakladatel a šéf StoreDot Doron Myersdorf pro agenturu Bloomberg.

Vývoj elektrických kamionů souvisí s tvrdšími emisními pravidly. Rozvoj nákladních bez spalovacích motorů ale zatím brzdily vysoké ceny baterií a potřeba častého dobíjení. Těžké náklady totiž spotřebují velké množství elektřiny.