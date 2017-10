Tesla: Automobilce Elona Muska roste konkurence | E15.cz

Automobilky se přesouvají z vývoje osobních elektrických vozů k větším dopravním prostředkům. Letos v listopadu by měla tahač na elektrický pohon představit Tesla, po opoždění vývoje však automobilku předběhl Daimler. Ten se chce stát lídrem v produkci užitkových elektromobilů.

Semi, jak se bude první užitkové vozidlo automobilky Tesla jmenovat, má mít dojezd 320 až 480 kilometrů na jedno nabití. Šéf automobilky Elon Musk si přitom slibuje, že se náklady na provoz proti naftovým verzím sníží až o 70 procent.

V podobné kategorii chce však lovit také Daimler, který chce do tří let představit vlastní náklaďák E-Fuso. Jeho dojezd by se měl pohybovat kolem 350 kilometrů, hmotnost převáženého nákladu pak bude až 11 tun. Vůz by měl sloužit především při převážení nákladu mezi městy.

Právě do kategorie těžkých náklaďáků a tahačů míří rovněž startup se jménem Nikola, jež se rovněž odkazuje na vizionáře a vynálezce Teslu. Firma představila koncept hybridního tahače, který by se měl k zákazníkům dostat za dva roky.

Lehká váha

Před několika dny přitom Daimler zahájil také výrobu malého nákladního vozu s názvem Fuso eCanter. Ten vychází z verze se spalovacím motorem. Elektrická varianta je pak určená především pro přepravu ve městech a na krátké vzdálenosti. Jedním z hlavních důvodů vývoje jsou přitom stále se zpřísňující ekologické limity v některých světových metropolích.

„Do dvou let budeme schopni vyrábět elektromobily za cenu aut se spalovacími motory,“ řekl pro Bloomberg Jorge Rosa. Ten vede továrnu Daimleru v Portugalsku, kde příští rok sériová výroba elektrické dodávky začne. Její dojezd má dosáhnout 130 kilometrů a výrobce očekává, že by mohla ve výrobě zaujmout až 30procentní podíl. Má tomu pomoci také dohoda s logistickou společností UPS, která o vůz projevila zájem.

Právě kurýři a poštovní společnosti jsou přitom podle automobilek jedni z nejperspektivnějších zákazníků pro elektromobily. Důkazem je také Německo, kde si místní poštovní společnost skrze firmu Street Scooter vyvinula vlastní dodávku. Letos by přitom pošta mohla vyrobit asi deset tisíc elektrických rozvážkových vozů, jejich cena začíná na 32 tisících eurech.