Desítky tisíc lidí ruší objednávky na Teslu Model 3, výroba trvá příliš dlouho | E15.cz

Krátce po oficiální premiéře cenově nejdostupnějšího modelu doručila Tesla zákazníkům prvních třicet aut, výroba se totiž rozjíždí velmi pomalu. Kalifornská společnost v tomto ohledu slibuje zlepšení, vždyť zákazníci, kteří Model 3 objednají dnes, musí čekat minimálně 12 až 18 měsíců.

Taková čekací doba je pro některé až příliš dlouhá, takže začínají rušit předběžné objednávky. Ve čtvrtletním souhrnu to přiznal sám generální ředitel automobilky Elon Musk. Podle něj bylo v nedávné době zrušeno 63 tisíc z celkového počtu 518 tisíc předobjednávek.

„Myslím, že tato čísla jsou bezvýznamná. S minimálním úsilím můžeme počet rezervací zvýšit, ale nemá to smysl. Je to jako byste si v restauraci objednali hamburger a čekali na něj hodinu a půl. Také bude vaším největším zájmem to, aby přišlo ještě více lidí na více hamburgerů?“ ptá se Musk řečnicky. Do konce roku chce Tesla vyrábět 5 tisíc aut týdně, počátkem příštího roku se má produkce zdvojnásobit.

Před pár dny jsme vás informovali o stavbě výkonnějšího provedení Modelu 3. Nejdříve chce ale Musk stabilizovat výrobní situaci. „Když jsem řekl, že procházíme výrobním peklem, myslel jsem to doslova. Nikoho z toho neviníme, protože jsme si do něj dobrovolně koupili lístek,“ dodal šéf amerického výrobce.

V úvodních měsících příštího roku odstartuje Tesla výrobu varianty s pohonem všech kol. Ve druhé polovině pak zahájí export mimo trhy ve Spojených státech. Počítá se také s tvorbou aut s pravostranným řízením, ty budou stavěny od roku 2019.