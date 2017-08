Elektromobily asi dostanou v Česku další podporu, jejich majitelé by nemuseli mít dálniční známku | E15.cz

Vláda chystá sérii opatření na podporu elektromobilů. Navrhuje, aby nemusely platit dálniční známky či registrační poplatky a měly bezplatný vjezd do center měst. Mezi návrhy je také možnost zrychleného odepisování pro podnikatele nebo možnost kombinace dotace na pořízení s operativním leasingem. Opatření vyplývají z vládního Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu ČR, který je v meziresortním připomínkovém řízení. Schvalovat by jej měla ještě současná vláda během září.

Na vytvoření akčního plánu se dohodli zástupci automobilového průmyslu s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) letos v únoru. Plán je součástí memoranda, které mají automobilky s vládou v září uzavřít. Vedle elektromobility se zabývá rozvojem autonomního řízení a digitalizace automobilového provozu.

Elektromobily jsou stále výrazně dražší než vozy na konvenční pohon. Ročně se jich v Česku prodají řádově stovky. Již od loňského roku mohou státní organizace žádat na pořízení ekologických vozidel dotaci od ministerstva životního prostřední a firmy od ministerstva průmyslu a obchodu. Její čerpání ale nebylo možné kombinovat s operativním leasingem.

Podívejte se, jak vypadá elektromobil Tesla model X P 90D:

O možnosti zrychleného odepisování elektromobilů akční plán uvažuje v letech 2019 až 2025, již do konce letošního roku by pak mohla být zavedena barevně odlišená registrační značka pro elektromobily, která by jim umožnila vjezd do center měst nebo využití vyhrazených jízdních pruhů pro MHD.

V příštím roce by mělo ministerstvo dopravy zavést osvobození elektrických aut od správního poplatku 800 korun za registraci a dálničního poplatku, který je v současnosti 1500 korun ročně.

Stát by měl rovněž ještě letos analyzovat možnosti podpory budování dobíjecích stanic a jejich provozu. Provozní podpora by mohla být formou provozní dotace, zvýhodněného distribučního tarifu nebo umožnit flexibilnější sjednávání rezervovaného příkonu či zjednodušeného postupu připojování nabíjecí infrastruktury.