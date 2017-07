Hyperloop má před sebou klíčové testování, proběhnout by mohlo již brzy | E15.cz

Inženýři by mohli již brzy v Nevadě uskutečnit rozhodující test futuristické technologie vysokorychlostní přepravy osob prosazované podnikatelem Elonem Muskem a nazývané hyperloop. Musk tuto technologii, která má přepravovat cestující a náklad v kapslích podtlakovými trubkovými tunely, označuje za revoluci v dopravě. Marcy Simonsová, mluvčí společnosti Hyperloop One, která tento systém dopravy vyvíjí, uvedla, že společnost je připravena v příštích několika týdnech poslat do zkušebního provozu v testovacím zařízení v Nevadě kapsli o délce 8,5 metru.