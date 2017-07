Hyundai je v Česku už čtvrtstoletí. Teď dostal miliardovou zakázku na auta pro policii | E15.cz

Společnost Hyundai od doby svého vstupu na český automobilový trh v roce 1992 do produkce automobilů své značky v České republice investovala již více než 1,5 miliardy eur (39 miliard korun) a během uplynulých let se dostala do pozice šestého největšího plátce daní v České republice. Kromě toho Hyundai v České republice zaměstnává téměř čtyři tisíce lidí a poskytuje práci též dalším více než sedmi tisícům zaměstnanců u svých lokálních dodavatelů.