Hyundai musí šetřit, automobilce utekl trend vozů SUV

Největší jihokorejská automobilka Hyundai Motor kvůli klesajícímu zisku zavádí úsporná opatření. Zároveň řeší nedostatek sportovně-užitkových vozů (SUV) ve svém sortimentu. Agentuře Reuters to řekli nejmenovaní vedoucí pracovníci podniku. Hyundai vyrábí auta i v České republice.

V nabídce automobilky Hyundai převažují sedany nad modely SUV, které v poslední době na řadě trhů získávají na popularitě. "Snažíme se řešit nesoulad mezi trendem na trhu a naším sortimentem," uvedl jeden ze zdrojů s odkazem na nedostatek modelů SUV. "To je dlouhodobější plán. Prozatím se snažíme šetřit každou minci," dodal.

Vedoucí pracovníci Hyundai od října přistoupili na desetiprocentní snížení mezd, což v automobilce představuje první opatření tohoto druhu za posledních sedm let. Úsporné kroky podle zdrojů zahrnují také například škrty v oblasti cestování zaměstnanců či omezování tisku dokumentů. "Nacházíme se v nouzovém módu řízení," uvedl jeden ze zdrojů.

Podle analytiků ze společnosti Hi Investment & Securities však podobná úsporná opatření výrazněji nezlepší finanční výsledky podniku a jsou spíše symbolická.

Automobilka agentuře Reuters sdělila, že "podniká různá opatření ke snížení nákladů" v reakci na klesající poptávku a rostoucí podnikatelskou nejistotu. Žádné podrobnější informace neposkytla.

Čistý zisk automobilky Hyundai se v letošním třetím čtvrtletí snížil o deset procent na 1,06 bilionu wonů (22,8 miliardy korun). Firma tak vykázala už jedenáctý pokles čtvrtletního zisku za sebou. Zisk dosáhl nejnižší úrovně ze téměř sedm let a zaostal za očekáváním analytiků.

Hyundai spolu se sesterskou automobilkou Kia Motors tvoří pátého největšího výrobce aut na světě. Podle některých odhadů by se prodej skupiny mohl v letošním roce dostat pod osm milionů vozů. To by znamenalo první pokles od roku 1998, kdy Hyundai firmu Kia koupil.

Minulý týden automobilka Hyundai uvedla, že v příštím roce počítá s oživením prodeje. Podle zdrojů Reuters chce firma podpořit prodej malým SUV s projektovým označením OS určeným pro Jižní Koreu, Spojené státy a Evropu.

Hyundai v listopadu 2008 oficiálně zahájil sériovou výrobu osobních aut v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. Kia spustila v prosinci 2007 sériovou výrobu osobních aut u Žiliny na Slovensku.