Ikona slaví 50 let. Alfa Romeo Tipo 33 je jedním z nejvzácnějších a nejdražších automobilů všech dob | E15.cz

Alfu Romeo 33 přece všichni známe, není to zas tak dlouho, co tyto vozy bylo možné potkat na silnicích ještě relativně běžně. Jenže populární „trentatre“ Tipo 905/907 z 80. a 90. let minulého věku neměla s Tipo 33, o který půjde, kromě označení nic společného. S ním se ještě samostatná automobilka vydávala dobývat vavříny ve vytrvalostních závodech už o takřka dvě dekády dříve. A úspěšně.

Kromě bezpočtu „placek“ určených k co nejrychlejšímu projetí okruhů po celém světě však existovala i Stradale, silniční verze. Dnes je ikonou, jednou z nejvzácnějších alf všech dobu. A určitě tou nejdražší. Měla premiéru před padesáti lety, 31. srpna 1967, v předvečer GP Itálie formule 1 v Monze na tamní výstavě sportovních vozů. Šlo vlastně o zcivilizovaný úchvatný sportovní prototyp. Tvary karoserie byly dílem geniálního Franca Scaglioneho, návrháře, na kterého se bohužel trochu zapomíná.

Veřejnosti se Tipo 33 Stradale představil na autosalonu v Turíně. Ručně smontované překrásné osmiválce, které našly své místo podélně uprostřed, měly skromný objem: jednalo se pouze o dvoulitry (1995 cm3). Ale čtyřvačkové DOHC s řetězovým pohonem rozvodů a vstřikováním Spica, tyto agregáty navrhl Carlo Chiti. Na rozdíl od závodních verzí, které se pyšnily tenkrát zhruba 201 kW (273 k), byl výkon snížen k hranici 170 kW (231 k)/8800 min-1, ale údaje se lišily kus od kusu. Manuální převodovka Colotti měla už tehdy šest rychlostí a přenášela dozadu 200 N.m v 7000 otáčkách.

Dokázala ji katapultovat z klidu na stovku za 5,6 s a letmý kilometr auto zvládlo během 24 s, alespoň podle německého Auto Motor und Sportu. Vážilo totiž pouze sedm metráků! Umělo jet i 260 km/h. Ne, nic rychlejšího v roce 1968 koupit pro běžné silnice nešlo, třístovku pokořily prodejní supersporty až mnohem později... Cena 9,75 milionů lir byla astronomická, průměrný plat v Itálii tehdy činil 150 tisíc.

Auta kombinovala špičkovou techniku, závodní mechaniku a přidala notnou dávku krásy. Byla mimochodem jen 3,97 m dlouhá, 1,71 m široká a 99 cm nízká! Podvozek s rozvorem prodlouženým o deset centimetrů na 2,35 m měl vpředu horní a spodní ramena, vzadu dvojitá vlečená a na obou nápravách stabilizátory. Trubkový rám i samotná karoserie byly vyrobeny z hliníku. Kupé se vzhůru výklopnými dveřmi vybavovali v továrně kotoučovými brzdami Girling (zadními až u diferenciálu) a třináctipalcovými hořčíkovými koly Campagnolo.

O stavbu se starala Carrozzeria Marazzi, prototypy vznikaly ještě v Settimo Milanese, v závodním oddělení Autodelta. Od listopadu 1967 do března 1969 se zrodilo pouhých 8 vozů této specifikace se Scaglioneho „šatičkami“. Nejenže se malosériové od prototypů lišily, vizuální rozdíly panovaly i mezi nimi, ale dnes všem nelze upřít nadčasovost. Prvním exemplářům kromě typické rudé barvy a dvojitých hlavních světel nechyběl ani tradiční zelený jetelový čtyřlístek na bílém trojúhelníkovém podkladu. „Quadrifoglio verde“ použil jako první závodník Ugo Sivocci už v roce 1923, dnes je symbolem a označením nejvýkonnějších produkčních specifikací jednotlivých modelů značky.

Zkrácených šasi podle archivů firmy Marazzi existovalo celkem osmnáct, jenže některá z nich oblékla jiné karoserie a v historii je dost bílých míst, osud pěti vozů není vůbec znám. V Museo Storico Alfa Romeo v Arese u Milána, které už zase nějaký čas slouží díkybohu veřejnosti, se u příležitosti jubilea otevřela výstava. Tam jeden z prototypů Stradale, jde však o kopii, doplňují i sourozenci včetně právě jinak „oblečených“ konceptů se stejným základem.

Takže je zde k vidění třeba 33/2 Daytona, 33/3, modernější 33 TT12 a SC12, na konci vývoje se už v2t39 dvanáctiválce dočkaly přeplňování. Studie zastupují Carabo a Navajo od studia Bertone, Giugiarova Iguana, 33/2 Speciale a Cuneo stvořili zase u Pininfariny.

33 Stradale si běžný smrtelník v aukci nekoupí, nejenže se vůbec neprodávají, ale musel by si připravit zhruba čtvrt miliardy korun.