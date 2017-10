Jak zdokonalují řízení policisté v Británii? Hrají závodní hry | E15.cz

Policejní důstojníci z hrabství Lincolnshire dostali unikátní příležitost spolupráce se společností Sony (vyrábějící herní konzole Play Station) a tvůrci nového herního titulu Gran Turismo Sport. Že vás tohle spojení lehce překvapuje? Není se co divit. Podrobné informace ale odhalují, že to není zas až tak špatný nápad.

Celý projekt je nyní ve fázi prvotních pokusů. Cílem je zjistit, jestli může herní simulátor skutečně přinést nějaké perspektivní výsledky při reálném řízení. Strážníci tak vyrazili na okruh Silverstone a na trati předvedli co možná nejlepší výsledek. Následně v boxech usedli do simulátorů a zkusili to samé, tentokrát ve hře Gran Turismo Sport za dozoru profesionálů, kteří jim radili, jak jejich časy zlepšit. Posledním krokem byl opětovný návrat na okruh a zkoumání, jestli jim předchozí herní lekce něco dala.

Podle odborného ředitele policejního oddělení Shauna Westa je školení alternativním způsobem, jenž může doplnit stávající výcvikové procedury. Nikdy ale nenahradí postupy, které se člověk naučí přímo ve voze. Není to úplně špatný nápad, vždyť třeba piloti letadel na podobných strojích začínají a tráví na nich desítky hodin.

Jenže práce policisty se od živobytí závodníka značně liší, na což v Lincolnshiru rozhodně nezapomínají. Oddělení v oficiální tiskové zprávě zdůraznilo, že celá akce byla zorganizována a financována společností Sony. Britští daňoví poplatníci se tak nemusí čertit, že by se netradiční akce pořádala z jejich kapes.

Vyzkoušet své schopnosti v novém závodním titulu můžete od zítřejšího dne i vy, Gran Turismo Sport totiž konečně dorazí do online obchodu a regálů kamenných prodejen. Připomeňme, že titul je exkluzivitou pro Play Station 4, na žádné jiné platformě se novinka neobjeví. Důrazně ale nedoporučujeme, abyste získané zkušenosti aplikovali v reálném provozu. Zatím si čekání můžete zkrátit zhlédnutím oficiálního traileru.