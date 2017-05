Leo Express chce v Česku zavést létající taxi. Je to svatý grál, říká šéf firmy | E15.cz

"Chtěli bychom do České republiky během pár let přinést létající taxíky," říká v rozhovoru pro INFO.CZ Peter Köhler, výkonný ředitel a minoritní akcionář společnosti Leo Express. "Již jsme v kontaktu se společností, která tyto drony vyrábí, a chceme se zúčastnit testování," dodává. Na jaké trhy chce jeho firma letos expandovat a co udává tempo její tuzemské expanze? Čtěte rozhovor.