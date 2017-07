Města by měla na dopravních řešeních více spolupracovat s automobilkami, míní expert Seatu | E15.cz

Fabian Simmer se pro automobilku Seat věnuje inovacím na poli konektivity a zábavně informačních palubních systémů. Co nás čeká v blízké budoucnosti a není to všechno na úkor řidičských zážitků? Fabian Simmer odpovídal během autosalonu v Barceloně.

Budou se v budoucnu auta umět propojit nejen se zařízeními, které nosíme po kapsách, ale i s městskou infrastrukturou?

Jednoznačně ano, komunikaci mezi naším vozem a městskou infrastrukturou testujeme už dnes. Jedná se o projekt, na kterém spolupracujeme přímo se zástupci města Barcelona. Naším cílem je také vyvinout prediktivní navigaci, která vás dokáže odvést od případných dopravních komplikací.

Podobnou funkci nabízí většina navigačních systémů připojených na internet. V čem je vaše inovace?

Ano, nabízí, někdy fungují dobře, jindy ale dokážou zradit. Když vaše trasa vede kolem stadionu Camp Nou, ani Google Maps a další nevědí, že zrovna dnes se tam hraje zápas ligy mistrů a že okolní ulice budou nepoužitelné. Naše navigace to bude vědět s předstihem, ještě, než se kolona vytvoří. Autonomní auta? Řidiči o kontrolu nad svým vozem nebudou chtít přijít, říká šéf evropské KIA

Zde na autosalonu prezentujete také systém pro samostatné automatické parkování. Znovu se musím zeptat, v čem je tak odlišný od toho, co známe dnes?

Na tomto projektu spolupracujeme pro změnu s barcelonskou univerzitou. Zde už jde spíše o vědeckou činnost, kterou chceme do aut přinést v blízké budoucnosti. Automatické parkování používají jak ostatní koncernové značky, tak konkurence. Určitě to znáte, díky nim dokážou auta zaparkovat bez sáhnutí na volant. My jsme tyto senzory ale využili ještě jinak.

Naše upravená Ateca do šedesáti kilometrů za hodinu neustále měří okolní parkovací místa. Jestliže to umí jedno auto ve městě, nedává to smysl, ale představte si, že by to uměla všechna nová auta koncernu Volkswagen. Informace do sdruženého systému by neustále odesílalo dvacet pět procent nových aut.

Jak ale senzory poznají, že se jedná o parkovací místo a ne třeba o křižovatku, vjezd do garáže či parkování pro vozíčkáře?

Poznají to díky komunikaci s mapovými podklady. Při tom, kdy auto přes internet komunikuje s naší databází, dochází automaticky k ověření, jestli se skutečně jedná o parkovací místo. VIDEO: Projeli jsme Prahou v Tesle X. Podívejte se za volant milionového elektromobilu v akci

Neměl by ale zájem o zvýšení plynulosti provozu ve městech být přeci jen mnohem více v kompetenci vedení měst, než na automobilkách?

Na našem systému demonstrujeme, jak právě automobilky mohou přispět k řešení této složité otázky. Města to mají trochu těžší. Všechny senzory a kamery, které by musely být v každé ulici – to je příliš drahé. Nejen postavit, ale i udržovat to všechno v chodu. Naše inovace jsou o poznání levnější a jednodušší. Automobilky a vedení měst by měla spolupracovat mnohem více.

Na stánku Seatu v Barceloně oznamujete spolupráci se společností Waze. Proč zrovna Waze, není to jen o značce?

To ne. Jistě, je to známá značka a to je velmi důležité. Ale pro mě inovace v konektivitě a digitalizace aut znamená také otevřít se světu ekosystémů. Náš softwarový ekosystém by nedával smysl, kdybychom na něm nespolupracovali s partnery. Jsme otevření ostatním značkám. Jako příklad jste uvedl Waze, který je nejlépe hodnocenou aplikací z uživatelského hlediska. I já jej často používám.

Znám spoustu lidí, kteří mají v autech vestavěnou navigaci a stejně na čelní okno lepí smartphone a nechají se vést Wazem. Proč to podle vás dělají?

Waze je spojený se sociálními sítěmi, je jednoduchý na používání a má dobrou predikci. Náš prezident Luca de Meo často říká, že naším cílem je udělat věci pro zákazníky jednodušší. Pokud je tedy zrovna Waze tak oblíbený, musíme na to reagovat a přidat jej do našeho infotainmentu.

Myslíte si, že budoucnost patří vašemu vlastnímu zábavně-informačnímu systému nebo spíše aplikacím jako Apple Carplay či AndroidAuto, které používají funkce našeho mobilního telefonu?

Myslím si, že to bude vždy kombinace. Obě mobilní platformy, které jste zmínil, jsou pro nás velmi důležité a s jejich zástupci intenzivně spolupracujeme. Oproti průměru ostatních značek máme o deset let mladší zákazníky, takže to pro nás má velký smysl. Byli jsme například první společností, která měla svou vlastní aplikaci integrovanou do Apple Carplay, pro Android ji brzo představíme. Vždy ale musíme nabídnout obojí – jak náš, tak mobilní systém. Zákazník chce mít na výběr. Mařík: Pozor lidstvo, abys s inteligentními roboty nezašlo příliš daleko

Seatu ale chybí aplikace přímo v mobilních telefonech, kde bychom viděli, kde jsme zaparkovali, kolik paliva máme v nádrži a tak dále…

To je něco, co přijde ve velmi blízké budoucnosti. Je to technologie sdílená v rámci koncernu Volkswagen a ne vždy mají veškeré inovace všechny značky najednou.

V poslední době se stále populárnější stávají taky chytré hodinky. Reagujete na tento trend?

Na tom momentálně pracujeme. Ještě sbíráme feedback od našich zákazníků, jestli tyto hodinky skutečně používají a snažíme se je co nejsmysluplněji propojit s naším infotainmentem, stejně jako tak činíme se smartphony.

Zde na autosalonu Seat ukazuje i nový infotainment, zatím jako koncept. Můžete říct, kdy něco podobného uvidíme v sériovém autě?

Vím, kdy to přijde, ale více nemůžu říct. Tvrdě na tom pracujeme a bude to opravdu cool.

Možná ale můžete prozradit něco o virtuální realitě. Za námi jsou lidem nasazovány brýle, pomocí kterých se mohou rozhlížet po interiéru vozů. Je to budoucnost konfigurace našeho nového auta u dealera?

Uvažujeme nad tím. Souvisí to i s vývojem technologie 4D. S autem byste se potom mohli i virtuálně projet, dá se to rozvíjet dál a dál. Dnes je to ale pro dealera příliš drahé. Ale uvidíme, každá technologie je zezačátku drahá, po čase se ale stane dostupnější…

Myslíte si, že pro dnešního zákazníka je propojení s telefonem a veškeré online i offline funkce palubních systémů důležitější, než jak auto vlastně jezdí?

Ne, nemůžete všechny házet do jednoho pytle. Jak jsem řekl, protože máme mladou zákaznickou základnu, je pro nás důležité věnovat se všem těmto inovacím. A bude to důležité víc a víc. První obrazovkou v našich životech byla televize, poté přišly notebooky, chytré telefony a dnes to samé chceme mít i v autech. Na jízdní zážitky však nikdy nezapomeneme.