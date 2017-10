Motoristou v Makedonii: Na silnicích se mísí muzejní sovětské kousky a „londýnské" doubledeckery | E15.cz

Stav silnic je chvalitebný, nicméně mezi řídčeji obydlenými městy jsou mnohdy prašivé či štěrkové cesty plné nástrah a děr. Probíhají však rozsáhlé opravy a ministerstvo dopravy a komunikací se i díky dotacím z EU snaží do tamější infrastruktury dlouhodobě investovat. Letos Makedonie obdržela 110 milionů eur na rozvoj silnic i železnic, a to i přes to, že nejsou členským státem EU.

Průměrné stáří registrovaných aut je v Makedonii 18,5 roku (údaj k roku 2016). V této dvoumilionové zemi připadá na tisíc lidí 190 aut, tedy jedno na každého pátého člověk. Pro srovnání, v České republice připadá na tisíc lidí aut 500. Není tedy divu, že si Makedonci vzájemně vypomáhají – auta sdílejí, ideálně obsadí všech pět míst a při cestě do práce rozvezou i své sousedy. I tak jsou ale ochotni zastavit stopařům a přibrat je do již plného vozidla, a to i za cenu hrozící pokuty.

Tip pro řidiče: vyjedete-li z hlavního města Skopje, kde jsou šoféři (až na taxikáře) výrazně ukázněnější než ve zbytku země, dbejte zvýšené opatrnosti. Místní rádi ignorují rychlostní limity a další dopravní regulace jako červenou na semaforu nebo stopku. Navíc vám do cesty může kdykoli vejít člověk či vběhnout pes.









15 fotografií

Čtyři auta na dvouproudovce a tachometry nad půl milionem kilometrů. Tak se jezdí v Arménii Novinka z Vodochod má první kupce Motoristou na Ukrajině. Podívejte se na historii i modernu v reálném provozu