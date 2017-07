Motorkářům má při nehodě automaticky volat pomoc nová aplikace. Pracuje na ní český start-up | E15.cz

Od fanoušků motorek pro fanoušky motorek. Tak údajně vzniká aplikace NaviRider, kterou vyvíjí český start-up Right Rider. Firmu založil podnikatel a milovník motocyklů Vojtěch Knězů. „Dlouho jsem takovou aplikaci sám hledal. Žádnou jsem nenašel, tak jsme si ji udělali,“ uvádí Vojtěch Knězů.

Motorkář, který si chce udělat výlet na svém stroji, zadá do chytrého telefonu místa, která by chtěl navštívit. Vyvíjená aplikace mu doporučí nejvhodnější trasu a ukáže, kde jsou po cestě benzínové pumpy nebo restaurace. Při cestě řidiče varuje před prudkými zatáčkami nebo ho upozorní, kde jsou právě dopravní zácpy.

Službu začali ve zkušební verzi testovat uživatelé z Česka i zahraničí zdarma. Firma ale chce postupně přidávat pokročilé funkce a projekt zpeněžit. Zatím s ním byla vybrána na dva roky do pražského kosmického inkubátoru ESA BIC Prague, kde může získat podporu až 50 tisíc eur. „Aplikace má pro motocyklisty vedle klasické navigační funkce i sociální rozměr. Propojuje své uživatele, umožňuje jim sdílet zajímavé trasy a místa,“ podotýkají webové stránky podnikatelského inkubátoru.

Right Rider nově získal přístup k datům a know-how Evropské kosmické agentury ESA, která se na provozu akcelerátoru podílí. Znamená to mimo jiné i určitý přístup k družicovému systému Galileo. V současnosti proto firma vyvíjí funkci, díky níž aplikace přivolá přes tísňové volání sama pomoc, pokud se při nehodě dostane motocyklista do bezvědomí. Tato funkce má být založena právě na využití evropského satelitního systému.