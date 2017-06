Na českých silnicích jezdí stále více saabů, i když se už roky téměř nevyrábí | E15.cz

Počet vozů švédské značky Saab na českých silnicích roste, i když se už šest let prakticky nevyrábí. Loni se počet saabů v českém registru vozidel zvýšil o 263 na 5352 a letos do března počet stoupl na 5400. O nárůsty se stará výhradně dovoz ojetin ze zahraničí. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. První vůz značky Saab opustil brány továrny 10. června před 70 lety.