Nahlédněte do muzea Škody Auto. Unikátní stodvacítka má pohon předních kol | E15.cz

Když v roce 1964 mladoboleslavské Automobilové závody, národní podnik (AZNP) spouštěly výrobu Škody 1000 MB, byla její koncepce vše vzadu moderním řešením, které prosazovaly i západoevropští výrobci. Škoda na koncepci kvůli nedostatku financí musela trvat i o pár let později, kdy se již ukazovala jako stále zastaralejší. V sedmdesátých letech se ale už začalo pracovat na změně, která nakonec vyústila v model Favorit. Součástí trnité cesty k hatchbacku s motorem vpředu a pohonem předních kol byl i prototyp Škoda 742 P, přezdívaný Obrtlík.



Bíle lakovaný vůz je součástí sbírky škodováckého muzea, aktuálně je vystaven v pro veřejnost přístupném depozitáři, kde jsme si ho prohlédli i my. Na první pohled vypadá vlastně obyčejně, všimnete si jen zvýšeného podvozku nebo unikátních kol s pouhými třemi šrouby a zaslepených chladicích otvorů v zadní části boků karoserie. Jenže právě tyto detaily odkazují na jeho unikátnost.

Když byste totiž nahlédli do motorového prostoru, který se u výchozí stodvacítky nacházel vzadu, zjistíte, že agregát v tomto místě chybí. Pod přepracovaným zadním víkem procházejícím hluboko do zadního čela se totiž u tohoto prototypu nachází rozměrný zavazadlový prostor. Vedle obřího místa pro bagáž je tu i prostor pro rezervní kolo, které se nachází vespod, na podvozku auta jej prozrazuje jeho vnější kryt. Odhadem má kufr tak objem 400 litrů, přičemž lze dále zvětšit díky zadním sklopným sedadlům. Díky rozměrnému víku se pak do něj snadno nakládají zavazadla. Nedokonalé čalounění je nutné omluvit, vždyť se jedná o prototyp...

Motor je umístěn vpředu, pod kapotou otevírající se nikoliv do strany, jako u sériové Škody 742 (interní označení stodvacítky), nýbrž dopředu. Samotný agregát je dobře známý, jedná se o sériový čtyřválec s rozvodem OHV o objemu 1174 cm3 a výkonu 38 kW z modelu Škoda 120 L.