Nissan řeší netradiční problém. Modely Navara se rozlamují vejpůl

Vlastníci Nissanu Navara druhé generace se navzájem informují o hodně netradičním problému. Vozy po několika letech užívání reznou tak intenzivně, že dochází k fatálnímu poškození karoserie. V několika případech se dokonce stalo, že se automobil rozlomil na dva kusy.

O problémech vozů japonské automobilky informoval The Sun. Jen ve Velké Británii se prý podobné defekty mohou týkat až 35 000 modelů.

„Jel jsem pomalu. Bojím se pomyslet na to, co by se stalo, kdybych jel o něco rychleji. Je ostudné, že takové vozy vůbec mohou na silnice,“ cituje deník jednoho z majitelů, kterému se vůz rozpůlil, když táhl karavan. V té době byla ve voze také jeho těhotná přítelkyně. Muž se připojil k ostatním znepokojeným majitelům, kteří si na Facebooku vyměňují tyto zážitky. Komunita o rozpůlených modelech Navara má už 16 tisíc členů.

