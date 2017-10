Oslava legendy v Chevroletu. Od uvedení prvního pick-upu uběhlo století | E15.cz

One-Ton (1918), první sériový „truck“ značky našel inspiraci v rozvážkových vozidlech, která jezdila po různých továrnách a na jejich korbách se přemisťoval materiál a jednotlivé díly z místa na místo. Šlo vlastně jen o holý podvozek s koly, pohonným a převodným ústrojím včetně řadového čtyřválce, kapotou, dvěma světly, čelním sklem, volantem a částečně dřevěnou lavicí pro posádku.

Na rám si mohla klientela nechat namontovat karoserii, kterou potřebovala. Většina vozů byla lakována tmavě modrou, až takřka černou barvou. Znak na chladiči používá automobilka i dnes.

International Series LD (1929) už měla plně uzavřenou kabinu, takže na rozdíl od tvrdé pryčny původního čistě funkčního a účelového náklaďáku poskytovala i nějaký ten komfort. Ba co víc, zákazníci jej chtěli. K tomu se přidala stylová vizáž se spoustou chromu a nabídka více barev včetně dvoutónových laků. Korba navazovala na „budku“.

Half-Ton (1938) už zahodil loukoťová kola. Navrhlo jej oddělení Art And Color, ze kterého později vzniklo stylistické centrum. Tomu tehdy šéfoval legendární Harley Earl, nekreslil tedy zdaleka pouze osobní auta a avantgardní studie a nakonec vedl celé návrhářské středisko General Motors. Půltuna měla elegantní oblé tvary se svislou mřížkou chladiče, vystouplými blatníky a samostatnými světly, sice stále připomínala osobní chevrolety, ale zároveň se jí Earl pokusil vtisknout vlastní identitu.

Takřka pětimetrový baculatý typ 3100 (1947) je jedním z nejznámějších a nejikoničtějších, když se Američana zeptáte na „historický full-size truck od Chevroletu“, určitě jej první napadne on. Série nazvaná Advance Design, nástupce válečné AK, používala řadové šestiválce 3,5, 3,9 a 4,3 l. Typickou mřížku chladiče s pěticí vodorovných žeber doplňovaly hlavní reflektory, už konečně zapuštěné do blatníků. Auta tak opticky působila ještě širší, než byla ve skutečnosti. Vznikala do roku 1955.