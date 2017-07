Podařilo se Rusům vyrobit moderní auto? Lada Vesta má odstartovat novou éru slavné značky | E15.cz

S nastupující novou generací se to ale mění, Lada chce opět stavět moderní vozy. Je to jen přání, nebo skutečnost? Server auto.cz to zjišťoval v exkluzivním testu sedanu Lada Vesta.

Vesta je spolu s crossoverem Xray první vlaštovkou nové éry značky Lada. Tu charakterizují automobily navržené podle poslední módy a detailně orientované na potřeby ruských zákazníků. Proto je třeba Vesta vybavena vyhřívaným čelním sklem, což je v dané kategorii levných sedanů věc nevídaná, proto se konstruktéři zaměřovali i na to, aby vůz fungoval i za velice nízkých teplot.

Na ruském trhu se Vesta prodává už od konce roku 2015, vstup do Česka tak chvíli trval. V rámci příchodu nové éry Lady, ohraničené vstupem aliance Renault-Nissan do automobilky a jejím ziskem většinového podílu, se společnost nejprve zaměřila na domácí trh a vlastní konsolidaci.

Expanze navíc není pro Ladu úplně jednoduchá, v Evropské unii totiž musí její vozy splnit třeba přísnější emisní normy než doma v Rusku. A jakožto součást aliance Renault-Nissan Lada nemusí nikam spěchat, do aliance patří i Dacia, které se nebývale daří, a tak není potřeba ohrožovat její pozici konkurencí z vlastních řad.

Proto je tak koupě Vesty na českém trhu zatím složitá. Oficiální české zastoupení Lady se k autu nehlásí, spolehnout se k musíte na jednotlivé prodejce, kteří jsou schopní ho dovézt z Německa, Maďarska nebo Slovenska, kde se běžné prodává. „Náš“ exemplář tak od východních sousedů dovezl dealer Remoraid Auto z Vyškova, který se postará také o servis auta a hlavně zajistí záruku. Ta je v jeho případě tříletá, případně do ujetí 100 tisíc kilometrů.

Ze všech těchto důvodů jsme byli hodně zvědaví, zda Lada Vesta může u nás skutečně zaujmout, nebo zda je jen vozem pro těch pár nadšenců, co nedají dopustit na cokoliv ruské, včetně krabiček od sirek, byť jsou naprosto identické jako u nás. Umí tedy Rusové postavit moderní auto, nebo je Vesta z evropského pohledu podobně zastaralá jako modely Lady z devadesátých let?

Čistě na první pohled je Vesta skutečně moderní auto. Tvary navržené týmem vedeným Stevem Mattinem, bývalým designérem Mercedesu nebo Volva, jsou aktuální a svébytné. Charakteristickým prvkem designu je motiv písmena X, který se objevuje nejen na přídi, kde ho tvoří maska chladiče se světlomety, ale také na bocích, kde je naznačeno výraznými prolisy.