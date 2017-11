Příběhy mrtvých značek: francouzské vozy Simca jezdily i v Československu | E15.cz

Některé automobilové značky, které jsou dnes již minulostí a nepředstavily žádný nový model desítky let, byly zcela zapomenuty, zatímco jiné žijí díky svým příznivcům díky jejich vzpomínkám a pečlivě udržovaným vozům ze šťastnějších let.

Mezi takové značky rozhodně patří Simca, která byla mimo rodnou Francii a západoevropské trhy velmi populární i v Československu a to prakticky od padesátých až do počátku devadesátých let.

Simca (Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile) se zrodila v listopadu roku 1934 a za jejím vznikem stál italský podnikatel Henri Théodore Pigozzi, který převzal továrnu někdejší automobilky Donnet a měl vazby na italskou automobilku Fiat. Právě díky tomu Simca nejprve vyráběla v licenci vozy Fiat 508 Balilla, 518 Arditta a později i 500 Topolino.

S prvními vlastními vozy přišla Simca ve druhé polovině čtyřicátých let, i když v jejich konstrukci lze celkem pochopitelně najít vliv předválečných modelů značky Fiat. Zásadní zlom představuje model Aronde, který přinesl zcela nově navrženou pontonovou karoserií a stal se prvním z řady úspěšných vozů z vlastního vývoje automobilky Simca.

Model Aronde se v padesátých letech dovážel i do Československa a byl vyráběn v mnoha karosářských variantách – jako sedan, kupé, kabriolet, kombi, ale i jako dodávka a pickup.

Celý článek si můžete přečíst zde >>>