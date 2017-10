Rekordní růst veřejných zakázek. Klesá konkurenční tlak | E15.cz

Objem i počet zadaných veřejných zakázek rostl ve všech třech čtvrtletích. Ředitel CEEC Jiří Vacek však poukazuje na to, že vlivem rostoucího objemu zakázek se firmy již nehlásí do všech výběrových řízení, a tím klesá i konkurenční tlak, což vede k postupnému růstu cen. Například letos vyhlášené zakázky, které se již podařilo zadat, se vysoutěžily za cenu zhruba o dvě procenta nižší, než byla při oznámení. Podle Vacka však dříve nebylo výjimkou získat slevu i 20 procent.

Od ledna do září se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo 5795 vypsaných soutěží v celkové hodnotě 262,8 miliardy korun. Co do počtu i objemu jde však v meziročním srovnání zhruba o čtvrtinový pokles. Nejméně tendrů bylo vypsáno v červenci až září, a to 1754 zakázek, jejich celková hodnota však byla nejvyšší a překročila 113 miliard korun.

V samotném září vyhlásili zadavatelé 542 výběrových řízení v celkové hodnotě 25,5 miliardy korun. V meziročním srovnání je to pokles o 61 procent co do počtu, hodnota poklesla o tři čtvrtiny. CEEC ale poukazuje na to, že jde o srovnání s rekordním měsícem, když zadavatelé loni v září vyhlásili 1381 zakázek za 101 miliard korun. "Největší výběrové řízení měsíce září v hodnotě 2,5 miliardy korun vypsala Nemocnice Na Bulovce na zavedení dynamického nákupního systému pro dodávky léčivých přípravků," uvedla CEEC.

"Dosavadní trend v zadávání veřejných zakázek konkrétním dodavatelům svědčí o 'dobré kondici' celé ekonomiky a rostoucí důvěře investorů," cituje zpráva CEEC náměstka ministra průmyslu Jiřího Kolibu. Pro stavebnictví podle něj jsou a budou prioritní zakázky v dopravní infrastruktuře.