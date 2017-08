Řidičům hrozí od léta vysoké pokuty, tvrdým trestům přitom lze snadno předejít | E15.cz

Pro úpravy softwaru řídicích jednotek za účelem zvýšení výkonu motoru se vžil název chiptuning. Tyto zásahy slibují zázraky: zvýšený výkon, a přitom nižší spotřebu paliva i hlučnost.

Postihy, a to rovnou pořádné, zavádí až novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích z počátku června. Kdo nabízí chiptuning a nemá své úpravy schválené, je povinen ve všech propagačních materiálech upozornit na to, že vozidlo se po úpravě stává nezpůsobilým. Od zákazníka si to musí nechat podepsat. Pokud tak neučiní, může úpravce za správní delikt dostat pokutu až 500 tisíc korun.

Když zákazník podepíše a následně bude s takovým vozidlem nachytán na silnici, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Samozřejmě že nikdo nic nikomu podepisovat nebude a úpravci i zákazníci budou nadále doufat, že se na úpravu nepřijde. Kdo se nechce strachovat, zda každý další zákazník není policista v civilu, může si nechat své úpravy schválit pověřenou zkušebnou. Společně s přísnými sankcemi totiž přichází zjednodušená metoda schvalování chiptuningu. Kdo jednou získá takzvané schválení hromadných přestaveb, může upravovat legálně. Deset aut, která psala historii kombíků. Čím si vysloužila vysokou oblibu?

Proč chiptuning není legální? Protože mění parametry, s nimiž bylo vozidlo homologováno a které byly srovnávány s platnými limity. Dosud bylo možné nechat si takovou úpravu schválit individuálně. Tedy předělané auto odvézt do zkušebny (u nás Dekra či TÜV) a nechat jej odzkoušet tak, jak musejí své nové modely testovat automobilky. I kdyby zkušebna byla tak hodná a zaměřila se jen na parametry, které mohou být úpravou přímo dotčené, vyšplhaly by se náklady klidně na sto tisíc za auto.

„Česká republika došla k tomu, že když je zvýšení výkonu do 20 procent, lze umožnit obecnější schválení úpravcům, kteří dodržují určité podmínky, a že není nutné schvalovat každý typ vozidla jednotlivě,“ vysvětluje Petr Říha ze zkušebny Dekra. Pojďme se v bodech podívat, co musí plnit zkušebna, která chce legálně zapisovat úpravy do technického průkazu.

Zdeněk Janda, odborník na řídicí jednotky vozidel Škoda a Volkswagen, nám ale vysvětlil, že zejména u přeplňovaných dieselů to může být i pravda.

„Zvýšením plnicího tlaku a dávky vzroste točivý moment a přesune se do nižších otáček. Auto pak vyjíždí kopce na vyšší převod, z čehož plyne úspora. Načipovaný motor je navíc často úspornější, i kdyby jel ve zcela stejných otáčkách. Úpravy totiž většinou zvyšují předvstřik tak, aby se palivo vznítilo opravdu už ve chvíli, kdy je píst v horní úvrati, a expanzní tlak na něj působil po celou dobu zdvihu. Říkáme tomu expanzní poměr. Čím je vyšší, tím je lepší i účinnost motoru,“ vysvětluje odborník.

„Sekundárním projevem vyššího předvstřiku je snížená hlučnost, zejména u motorů TDI-PD to bývalo velmi citelné. Většina úprav také omezí činnost ventilu recirkulace spalin, takzvaného EGR, čímž vzrostou ve válcích teploty a tlaky – a to je opět účinnost,“ vysvětluje Zdeněk a dodává, že právě proto se u nás úplně systémově čipují i nákladní auta.

Pro mnohé z vás nejsou jeho slova nic nového. Není kouře bez ohně, a tak vysmívané povídačky majitelů Octavií TDI, že po načipování jim to jezdí dvě stě dvacet do kopce a bere čtyři na sto, mají reálný základ.

Jistě vás napadne, jak je možné, že šikula s jedním počítačem dokáže víc než supersilné vývojové týmy samotných automobilek. Chiptuningové firmy rády mluví o svých obrovských zkušenostech či nejčastěji o tom, že jen využívají rezerv, které v motoru jsou, ale výrobce je z nějakého důvodu nepoužil.

Ve skutečnosti se spíš jen vykašlou na emise oxidů dusíku – to když se přidržíme vznětových agregátů. Rostou s teplotou ve spalovacích prostorech i s předvstřikem. Všechna opatření proti nim jdou zároveň proti účinnosti. Než se i u osobních aut zavedlo AdBlue, schopné zlikvidovat NOx až ve výfuku, šel požadavek na čistotu spalin jednoznačně proti účinnosti.

Kolik načipovaných aut po našich silnicích jezdí, nikdo neví. Tyto úpravy dosud fungovaly výhradně v tajnosti, tedy úpravce ani majitel zvýšený výkon nikam nenahlásili. Dobře totiž vědí, že běžné procedury na ME a STK neměly šanci úpravy na motoru odhalit.