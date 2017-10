Sedm nejhorších vlastností českých silnic, které trápí řidiče. Přečtěte si jejich výčet | E15.cz

Před uplynulými volbami do Poslanecké sněmovny se strany předháněly ve slibech, které se v mnoha případech dotkly také oblasti dopravy. V tuto chvíli jsou volby za námi a přestože zatím ani zdaleka nevíme, kdo usedne ve vládě a kdo snad bude budoucí ministr dopravy, máme pro něj pár tipů. Vybrali jsme sedm věcí, které nám na českých silnicích vadí ze všeho nejvíce a měly by se co nejrychleji vyřešit, jen tak už nebudou české silnice nejhorší v Evropě, jak někteří řidiči tvrdí.

Špatný povrch

O hrozivém stavu některých silnic nemá cenu dlouze diskutovat, prostě je to fakt, a to nemusíme rovnou mluvit o těch vůbec nejrozbitějších úsecích, jako je třeba nechvalně proslulá pražská ulice U Seřadiště. Dalších příkladů bychom našli celou řadu, u našich západních sousedů je zkrátka povrch hladší a evidentně také kvalitnější. Do jisté míry za to nepochybně může styl opravy, protože u nás jde hlavně o nejnižší cenu zakázky.

Nesmyslně umístěné kanály

Z hlediska špatných silnic vedle výtluků a vln musíme speciálně vypíchnout kanály. V některých případech jsou propadlé, aniž by se to nějak řešilo, především ale bývají naprosto špatně umístěny.

Příliš mnoho značek

Na českých silnicích se ani nedivíme té nepozornosti řidičů, protože sledovat v některých místech dopravní značení prostě nelze. Těch značek je někdy tolik, že je zkrátka nestačíte všechny sledovat, nebo je začnete ignorovat. Příklad?

Jedete po neznámé silnici, spatříte značku Pozor, zatáčka, a tak opatrně zpomalíte, abyste zjistili, že mírný oblouk byste v moderním autě v klidu projeli tou povolenou devadesátkou. A když míjíte už třetí takovou značku, ve čtvrté zatáčce na upozornění nedbáte a najednou máte hodně práce s prudkým obloukem