Škoda Auto má za sebou rekordní měsíc, na trh dodala nejvíc aut v historii | E15.cz

Pokles prodeje v Číně společnost očekávala, byl podle ní způsoben zejména modernizacemi modelů Octavia a Rapid. Zatímco loni v září bylo do Číny dodáno 32 000 vozů, letos to bylo 30 600 aut. Automobilka předpokládá, že se odbyt ke konci roku opět vrátí do normálu.

Octavií Škoda v září dodala přes 37 000, meziročně o 8,5 procenta méně. Mírně klesl i prodej modelů Fabia a Rapid (měsíčně od každého modelu dodáno 19 000 vozů), naopak růst zaznamenal Superb, dodávky se přiblížily 14 000 automobilů. Modelu Citigo, prodávaného jen v Evropě, bylo dodáno 3900 kusů, meziročně téměř o 15 procent méně. Značně se daří modelu Kodiaq, v uplynulém měsíci bylo prodáno přes 13 000 vozů.

"Model Škoda Kodiaq, který jsme v únoru tohoto roku úspěšně uvedli na trh, je opravdovým tahounem. Již dnes tvoří toto velké SUV důležitý pilíř pro pozitivní vývoj prodeje vozů naší společnosti," řekl člen představenstva společnosti Škoda Auto odpovědný za prodej a marketing Alain Favey. Další růst si Škoda slibuje od nového modelu Karoq, jehož prodej v některých zemích začíná v říjnu.

Počet dodaných škodovek stoupl také ve střední Evropě, a to o více než osm procent, celkem bylo dodáno 16 400 vozů. V tuzemsku si značka polepšila o více než 11 procent na 7800 vozů.

Výrazně rostl prodej vozů Škoda také v Indii, automobilka do země dodala v září 1600 vozů, meziročně o 37 procent více.

Škoda Auto je součástí německého koncernu Volkswagen. Provozuje tři výrobní závody v Česku a zaměstnává v nich zhruba 30 000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. V roce 2016 dodala Škoda Auto zákazníkům 1 127 700 aut, třetí rok po sobě to bylo přes milion vozů.