Škoda Auto nejspíš začne s Tata Motors vyvíjet levné auto pro indický trh

Škoda Auto pravděpodobně bude s největší indickou automobilkou Tata Motors společně vyvíjet platformu pro nový vůz, který by se uplatnil na tamním trhu. Firmy chystají založení strategické aliance pro společně vyvíjené projekty. Vyplývá to z memoranda o porozumění, které podepsalo vedení koncernu VW, Škody a Tata Motors.

"Na bázi této dohody se prověří možnosti dlouhodobé a strategické spolupráce v jasně definovaných oblastech. Cílem strategické aliance je provázání know-how obou výrobců ve vývoji společných komponentů až po možné koncepty celých vozů," uvedly firmy ve zprávě.

Předseda představenstva Škody Bernhard Maier již dříve uvedl, že by mělo jít o platformu pod názvem A0 Entry. Tato nová platforma by měla být určená pro malý dostupný vůz zhruba o velikosti Fabie, který by se uplatnil na specifickém indickém trhu a dalších rozvojových teritoriích.

"Na společný projekt s Tata Motors se těšíme. Pověření společnosti Škoda Auto odpovědností za projekt potvrzuje důvěru koncernu Volkswagen ve výkonnost značky Škoda. Společně s firmou Tata budeme v příštích měsících specifikovat konkrétní možnosti spolupráce" dodal Maier.

Škoda Auto, která již v Indii vyrábí přizpůsobený model Rapid a modely Yeti, Octavia a Superb, bude odpovědná za projekt v rámci dělby práce v koncernu VW. V první fázi půjde mimo jiné o využití specifické znalosti tohoto trhu a jeho rozvoje.

V rámci projektu vzniknou ve Škodě stovky pracovních míst. Půjde přitom o vysoce kvalifikované profese v oblasti technického vývoje a konstrukce. Projekt bude zajišťovat technologické centrum Škody v Česaně v Mladé Boleslavi. Škoda v rámci centra nedávno otevřela nové středisko vývoje motorů a převodovek, které se v tomto roce dále rozšíří. Vedle toho disponuje okolními pozemky pro další růst. Jedná také o odkoupení areálu bývalé Akumy, který si v současnosti pronajímá. Firma loni investovala do rozšiřování svých výrobních kapacit okolo 500 milionů eur a zhruba půlmiliardu eur investuje i letos.

"Zamýšleným strategickým partnerstvím koncernu a jeho jednotlivých značek se společností Tata Motors chceme položit základy k tomu, abychom nabídli řešení mobility, adekvátní i zákazníkům na nových, rychle rostoucích automobilových trzích. Pomocí vhodných produktů chceme růst trvale a se ziskem v různých světových regionech. Proto budeme systematicky pokračovat v regionální růstové strategii," uvedl předseda představenstva koncernu Volkswagen AG říká Matthias Müller.

Smluvní rámcové podmínky a mantinely strategické spolupráce mezi koncernem Volkswagen a společností Tata Motors Ltd. budou v příštích měsících podrobně prověřovány a zpracovány. Než k tomu dojde, dohodly se zúčastněné strany na zachovávání mlčenlivosti.

"Jsme přesvědčeni, že v rámci této spolupráce budou obě automobilky profitovat ze silných stránek svého protějšku vytvářením synergií a vývojem inovativních a chytrých řešení pro Indii a zámořské trhy. To vše se shoduje se snahami společnosti Tata Motors, která chce být FutuReady - mimo jiné zaváděním nových technologií, podporou vyšší účinnosti platforem vyplývající z nabídky řešení orientovaných na požadavky našich zákazníků," uvedl výkonný ředitel Tata Motors Günter Butschek.

Tata Motors je největší indickou automobilkou. Její roční tržby se pohybují kolem 42 miliard dolarů. Tata mimo jiné proslula výrobou nejlevnějšího auta světa pod názvem Nano, které se ale do Evropy nedováželo. Tata je vlastníkem tradičních britských značek Land Rover a Jaguar.

Škoda Auto loni vyrobila 1,1 milionu vozů. Do roku 2025 chce produkci zdvojnásobit. Vedle Česka vyrábí své vozy v Číně, Indii, Rusku nebo severní Africe. Patří do koncernu Volkswagen, který loni vyrobil 10,3 milionu aut.