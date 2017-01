Škoda Octavia belgické policie připomíná slavného Knight Ridera

Jedeme si ukázněně plochou belgickou krajinou kolem městečka Aalter a zničehonic máme za zády svůj vlastní klon. Jenže ona černá octavia ve zpětném zrcátku nevypadá tak obyčejně jako naše z půjčovny. Skoro jako by nás dojela seriálová ikona osmdesátých let, superauto Knight Rider. Že máme zastavit u krajnice, nám dochází hned.

Nástavba na kapotě působí výhrůžně, o spuštěných modrých majácích a vystupujících policistech nemluvě. Něco je špatně, muži zákona tasí zbraně a… teď už samozřejmě přeháníme. Policisté Tim D´haene a Adriaan Vandycke jen fotografovi zinscenovali svůj typický zásah poté, co jejich unikátní Škoda Octavia RS odhalí přestupek.

A jak to vypadá z pohledu policistů? Já řídím kombík a fotograf sedí s policisty v Knight Rideru – jejich octavii v Belgii jinak neřeknou. Po telefonu mi hlásí: „Je to masakr. Sotva ses dostal do záběru kamery, systém ji přečetl, zobrazil a začalo to tu zvonit na poplach, že je tvoje auto hledané pro ozbrojenou loupež.“ Jen se modlím, aby systém nebyl napojený na skutečnou policejní databázi. Zkušení policisté naštěstí vědí, co dělají. Ujišťují nás, že můj fiktivní zločin zadali jen ve cvičném režimu, ze země tedy bez problémů odletím.

Jak málo stačí

Je zajímavé, co s autem udělá jedna boule na kapotě. Knight Rider je ve skutečnosti standardní Octavia RS s benzinovým dvoulitrem o výkonu 162 kW a automatickou převodovkou. Žádné úpravy techniky ani vzhledu se nekonaly, přesto si černého auta každý všimne a otočí se za ním.

Místní policisté jsou na něj patřičně pyšní a sklízejí s ním úspěchy na nejrůznějších výstavách po celé Belgii. „Je to taková naše celebrita,“ přiznává starosta Aalteru Patrick Hoste a přitakávají mu jak policisté, tak lidé z dealerství MIG Motors.

Rychlost není problém

Na úvod diskuse se chlubíme flotilou českých stíhacích octavií či superbů a okamžitě narážíme. Carl Schwenke z firmy SecuRoad, která má přestavbu auta na svědomí, nás ihned uvádí do obrazu. „V téhle octavii žádný radar není.“ Nechápavě se obracíme na přítomné komisaře.

„V Aalteru máme jednu octavii pro měření rychlosti, ale Belgie od tohoto řešení všeobecně ustupuje. Jsme malá země, auta s radarem se stanou veřejnosti brzy známá a jejich účinnost rychle klesá. Navíc překračování rychlosti není zásadní problém, abychom kvůli tomu nakupovali desítky speciálních vozidel.

Schwenke dodává, že belgická policie přechází na efektivnější přenosná zařízení nejnovější generace. Lze je umístit do vozu, dlouhodobě zasadit do stojanu v terénu nebo použít k okamžitému měření rychlosti při policejních kontrolách.

K čemu tedy ten arzenál kamer je? Neskrýváme zvědavost. A z policistů už padá seznam přestupků, které lze s Knight Riderem odhalit:

Krádež auta nebo registrační značky.

Nezaplacené pojištění.

Neplatná technická kontrola.

Hledaný vlastník vozidla.

Dokonce se zobrazí každý záznam vlastníka vozidla - ať už má nezaplacenou pokutu, řídil někdy pod vlivem alkoholu, drog, nebo třeba neuposlechl rozsudek soudu.

Kamery zkrátka přečtou registrační značku a počítač v kufru okamžitě odhalí, jestli se k ní neváže jakýkoli škraloup.

Pokud ano, rozezní se jeden z několika varovných signálů a na displeji hned vidíme, s jakým přestupkem máme tu čest. A můžeme bleskově jednat. Systém je napojený on-line na centrální databázi a neustále se aktualizuje, ale samotné vyhledávání probíhá přímo v autě, proto je tak rychlé.

Belgičanům vyprávíme o honičkách na našich dálnicích a ptáme se na jejich zkušenosti. Teď se zase nestačí divit oni.

„Tohle neznáme. Občas musíme za někým vyrazit rychleji, ale že by nám někdo ujížděl? To nepamatujeme. Vždy spořádaně zastaví. Vždyť nemá kam ujet. I kdyby se o to pokusil, máme možnost okamžité podpory policejní helikoptéry, proti které nemá šanci.“

Celebrita

Aktuálně je pro řízení a obsluhu speciální Octavie RS vyškoleno 18 policistů, začátkem letošního roku jich má sedm přibýt. Starosta Patrick Hoste dodává, že atraktivní Knight Rider mimo jiné slouží i jako motivace pro mladé policisty.

Nápad postavit jedno z mnoha takových kamerových aut jinak se prý Aalteru vyplatil. „Efektivně plní účel a jako bonus zvedá prestiž i povědomí o regionu. Vždyť po představení naší octavie před dvěma lety se o ní psalo v médiích 56 zemí. A teď kvůli ní přijel i Svět motorů,“ usmívají se pyšně zástupci malebného městečka.