Škoda údajně hodlá vrátit do hry jméno Felicia. Ovšem už s elektromotorem | E15.cz

Podle zdrojů německého magazínu Auto Bild by během několika let měla Škoda Auto přijít s modelem Felicia E. Jak název napovídá, jednalo by se o vůz na elektrický pohon.

Německý Auto Bild a spolu s ním i tuzemský motoristický čtrnáctideník Auto Tip ve svém nejnovějším vydání informují o plánech mladoboleslavské značky v oblasti elektromobility.

Nejprve kabriolet, následně rodinný automobil odvozený z favoritu. V těchto případech dosud značka Škoda použila libozvučné jméno Felicia.

Za několik let by se s ním zákazníci značky s hlavou indiána ve znaku mohli začít setkávat znovu. Alespoň to bez udání zdroje uvádí časopis Auto Tip, který informace převzal z německého Auto Bildu. Podle nich by celé označení modelu mělo znít Felicia E. Z toho lze jednoznačně vyvodit, že to bude "čistý" elektromobil.

Podívejte se na starou reklamu na Škoda Felicia

360p REKLAMA Škoda Felicia s novou tváří - stará TV reklama • VIDEO škoda auto

Auto dostane platformu pro elektromobily koncernu Volkswagen s označením MEB. Ta se již prezentovala například při představení konceptu Volkswagen I.D. Právě se sériovým modelem odvozeným od tohoto konceptu bude chystaná Felicia sdílet techniku.

Včetně dojezdu kolem 400-500 kilometrů, 125kilowattového motoru uloženého vzadu a baterií uložených v podlaze uprostřed auta.