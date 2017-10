Stát ignoruje nabídku na řešení stáčených tachometrů | E15.cz

Investice do systému Car-Pass zavedeného v Belgii by se v Česku vrátila do pěti let. Zabraňuje podvodným manipulacím s tachometrem.

Na nutnosti bojovat se stáčením tachometrů panuje všeobecná shoda. Na řešení nikoli. Velmi účinnou možnost nabídla podle informací deníku E15 belgická státní nezisková organizace Car-Pass zástupcům českého ministerstva dopravy. Nabídka ale zůstala bez odezvy.

„Veškerou podporu a know-how jsme nabízeli jak přímo zástupcům ministerstva dopravy, tak prostřednictvím velvyslance v Belgii pana Jaroslava Kurfürsta. Vždy jsme zdůrazňovali, že jsme státem zřizovaná nezisková organizace, takže naším cílem není na systému vydělat, a proto to může být pro Českou republiku výhodné,“ řekl dníku E15 šéf belgického Car-Passu Michel Peelman.

„Naposledy jsme se potkali se zástupci ministerstva v Praze při konferenci o podvodech letos v dubnu, kde jsem nabídku zopakoval. Bohužel se mi nikdo neozval,“ dodal Peelman s tím, že v Belgii se za deset let podařilo snížit podvody s tachometry na desetinu procenta.

Jednání mezi belgickou společností a zástupci ministerstva potvrdil český velvyslanec v Belgii Jaroslav Kurfürst, který se ho zúčastnil. „Úspěšnosti statistik Car-Passu jsou mimořádně zajímavé, společnost má podporu belgické vlády. Myslím, že by bylo dobré systém v Česku zavést,“ uvedl.

„Oficiální nabídku na spolupráci jsme nedostali a taková jednání jsme nevedli, rádi si ale vyměníme informace o tomto projektu,“ napsal mluvčí ministerstva Tomáš Neřold s tím, že odborné konference neorganizované ministerstvem nelze považovat za oficiální představení projektu. Úřad prosazuje vytvoření systému sdílení dat o vozidlech z databází členských zemí EU.

Počet nově registrovaných osobních vozů v Česku (v tisících)Autor: E15

Systém Car-Pass funguje v Belgii a Nizozemsku, částečně na Slovensku. Při jakémkoli zásahu do vozu v autoservisu musí být zaznamenán stav tachometru. U každého automobilu tak vznikne souvislá historie změn, která by hned odhalila neoprávněné stočení počtu najetých kilometrů. Belgický systém s obratem 3,5 milionu eur ročně je financován z jednotlivých poplatků ve výši 7,2 eura. Platí je zájemci o vůz, kteří žádají o výpis z jeho historie.

O zavedení systému Car-Passu nebo jeho obdoby v Česku lobbuje europoslanec Tomáš Zdechovský. „K naší aktivitě se připojil autobazar AAA Auto, Cebia, Škoda Auto, podporu máme také od Volkswagenu,“ připomněl.

„Žába na prameni je ministerstvo dopravy, nikdo systém nechce. Vstupní investice by se přitom vrátila během pěti let. Pokud by se nová databáze připojila k již stávajícímu systému, náklady by byly v řádu desítek milionů korun,“ odhadl Zdechovský.

Skupina autobazarů AAA Auto usiluje o doplnění legislativy tak, aby umožňovala zavedení kontrolního systému do novely zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích. „Je to složitá problematika, není přitom populární a na půdě parlamentu se jí nechce nikdo aktivně zabývat. Je to přitom zásadní věc pro zkultivování tuzemského trhu,“ zdůrazňuje Petr Vaněček, provozní ředitel autobazarů AAA.